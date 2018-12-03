﻿ Находящихся в припаркованной машине пьяных водителей предлагают наказывать, Mixnews.lv

Находящихся в припаркованной машине пьяных водителей предлагают наказывать (10)

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Общество | 3 декабря 2018 года, 08:23

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за более суровое наказание для пьяных водителей.

Автор инициативы Даце Зариня указала, что она хочет обеспечить более широкий круг полномочий для правоохранительных учреждений, чтобы они, таким образом, могли более эффективно воздействовать на ситуацию, когда водитель садится за руль нетрезвым.

В инициативе автор предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы полиция могла задерживать шофера и тогда, когда движение транспортного средства еще не началось.

Таким образом, Зариня предлагает разрешать задерживать водителя на основании его намерений совершить поездку, если об этом стало кому-то известно.

Как сообщалось, в ноябре полицейские заставили пьяного человека переставить неправильно припаркованную машину, а потом остановили его за вождение в пьяном виде.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовский рассказал, что действия полицейских следует расценивать как непрофессиональные и несоответствующие должности. Муниципальная полиция проведет проверку этого случая.

Фото: pexels.com

Комментарии 10
Как-то так однако1 час назад
Железная логика.Сажать,штрафовать,наказывать,как это знакомо,менталитет однако.Вообще-то моя машина,это моё личное пространство и находиться в ней я могу в любом состоянии.Ну а если она не правильно припаркована или мешает движению или не дай Бог она поехала с пьяным водителем,тогда арестовывайте,судите,казните.А так можно договориться до того,что скоро и у себя дома нельзя будет находиться выпившему Неужели нет более острых тем, где нужно собрать подписи? Походу попиариться решила.
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.1 час назад
в "стране" где правит принцип ,чем тупее тем лучше,удивляться нечему.
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Это1 час назад
Из монолога М.Задорнова,когда компания выпивала в машине без мотора,а ГАИшники в протоколе написали,что догоняли,стреляли....
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