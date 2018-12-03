﻿ Находящихся в припаркованной машине пьяных водителей предлагают наказывать, Mixnews.lv

Общество |

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за более суровое наказание для пьяных водителей.

Автор инициативы Даце Зариня указала, что она хочет обеспечить более широкий круг полномочий для правоохранительных учреждений, чтобы они, таким образом, могли более эффективно воздействовать на ситуацию, когда водитель садится за руль нетрезвым.

В инициативе автор предлагает изменить законодательство таким образом, чтобы полиция могла задерживать шофера и тогда, когда движение транспортного средства еще не началось.

Таким образом, Зариня предлагает разрешать задерживать водителя на основании его намерений совершить поездку, если об этом стало кому-то известно.

Как сообщалось, в ноябре полицейские заставили пьяного человека переставить неправильно припаркованную машину, а потом остановили его за вождение в пьяном виде.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовский рассказал, что действия полицейских следует расценивать как непрофессиональные и несоответствующие должности. Муниципальная полиция проведет проверку этого случая.

Фото: pexels.com