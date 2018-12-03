﻿ Кафе благодарит медиков бесплатными угощениями: KNAB против, Mixnews.lv

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Рижское кафе Spiikiizi решило отблагодарить полицейских, медиков и пожарных за их сложную работу - если они предъявят сотрудникам кафе удостоверение, им обещают бесплатный кофе и печенье.

Один из совладельцев кафе - студент-медик из Норвегии. В связи с этим коллективу и пришла в голову мысль отблагодарить всех, кто работает "в 112", пишет Jauns.lv.

Между тем, представители антикоррупционногоо бюро (KNAB) предупреждают о конфликте интересов. Если следовать букве закона, то стражам порядка можно питаться бесплатно в кафе, если общая цена угощений в течение года не превышает минимальную зарплату - 430 евро.

К тому же должностное лицо не должно быть связано с деятельностью предприятия - ни штрафами, ни другими способами контролирования. После получения бесплатного кофе, стражу порядка в течение последующих лет нельзя проверять кафе.

Согласно закону, подарками не считаются цветы, сувениры и презентационные предметы, если в течение года их стоимость не превышает минимальную зарплату, награждения по службе, публично доступные скидки в магазинах, подарки от родственников.

Фото: pixabay.com