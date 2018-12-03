﻿ De facto: представитель российской военной индустрии купил здание около аэропорта, Mixnews.lv

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Представитель российской военной индустрии в конце 2017 года приобрел здание в Риге, которое находится неподалеку от международного аэропорта «Рига», сообщает передача LTV De facto.

Через зарегистрированную в Латвии фирму дом купил российский гражданин с временным видом на жительство (ВНЖ) в Латвии Дмитрий Холомкин. Он является правообладателем фирмы через зарегистрированное в Швейцарии предприятие, сообщает передача.

De facto выяснила, что Холомкин является генеральным директором российской компании AKNIPO или «Научного производственного сообщества авиации и космоса».

Это учреждение занимается разработками в области радиоэлектроники, в том числе и для военных нужд. Исследовав структуру AKNIPO, передача узнала, что основателями организации являются дочерние предприятия российской корпорации «Ростех», у одного из которых в качестве сферы деятельности указана радиоэлектроника, связанная с военными действиями.

Информацию о том, чем именно занимается заведение Холомкина, найти сложно, однако латвийские эксперты пришли к выводу, что предприятию доступны как технологии для шпионажа, которые перехватывают сигналы радаров, так и технологии, позволяющие производить поддельные сигналы и даже проникать в системы навигации.

Руководитель Центра обороны и военных технологий исследовательского центра Рижского технического университета Юрис Киплокс передаче указал на то, что неподалеку от купленного Холомкиным здания находятся и другие стратегические объекты – офис «Латвийской почты», посольство США, в том районе так же планируется строительство ветки Rail Baltica.

De facto не удалось связаться с самим Холомкиным, его бизнес-партнер в Латвии также на звонки не отвечает.

Представители аэропорта «Рига» пояснили, что здание на улице Мукупурва находится вне особой территории, где соблюдаются «мероприятия по обеспечению авиационной безопасности». Министерство обороны в сделке по приобретению недвижимости рисков пока не усматривает.

Источник: Žurnāls IR

Фото: www.flickr.com/boschgoesriga