﻿ Госконтроль: чтобы успеть на школьный автобус, дети встают в 6 утра!, Mixnews.lv

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В организованных самоуправлениями перевозках школьников нет понимания об отличающихся ситуациях и нуждах детей, заключил Госконтроль по итогам ревизии действий самоуправлений по обеспечению перевозок школьников.

"При организации перевозок школьников самоуправления преимущественно выбирают одно решение для всех, и в основе выбора нередко лежит конкуренция с соседними самоуправлениями за школьников и деньги, которые следуют за учеником. Из-за нерациональной и непродуманной организации перевозок школьников они вынуждены проводить в дороге в школу и обратно очень долгое время. Такой подход к планированию перевозок оставляет заботу о безопасности детей и качество доступного им образования на втором плане, что недопустимо", - пояснили в Госконтроле.

Ревизия показала, что самоуправления предпочитают возить живущих на их территории школьников в свои школы, не допуская, чтобы школьник посещал учебное заведение другого самоуправления, даже если оно находится ближе к его месту жительства.

Маршруты муниципального общественного транспорта тоже планируются без учета удобства школьников, поэтому, чтобы успеть на школьный автобус, многие школьники вынуждены вставать еще до 6 часов утра.

Ревизия показала также, что 25% мест в используемых для перевозки школьников транспортных средствах не оснащено ремнями безопасности. В школьных автобусах не обеспечено присутствие сопровождающего школьников взрослого, порой перевозится больше школьников, чем допустимо технической спецификацией.

Перепланировав перевозки школьников в четырех самоуправлениях, где привлеченный к ревизии эксперт провел углубленную проверку экономичности и эффективности перевозок школьников, за один год можно сэкономить не меньше 152 тыс. евро, которые можно было бы направить на развитие сферы образования.