﻿ Проректор: русского образования в Латвии нет и не будет, Mixnews.lv

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Вытеснение русского языка из сферы образования, в том числе, из частных вузов, приведет к тому, что его носители уедут из Латвии, а сам язык фактически исчезнет, считает проректор Балтийской международной академии, заведующий учебной частью и доцент Лиепайского филиала БМА Станислав Гершович.

Постепенно из библиотек исчезает и научная литература на русском языке, рассказал Гершович в интервью газете “Сегодня-неделя”.

“Все это очень плохо. Потому что, во-первых, мы теряем большой пласт студентов, которые могли бы работать на благо государства. Многие из молодых людей, заканчивающих среднюю школу, или не пойдут учиться вовсе, или уедут в Россию. Во-вторых, мы теряем всю литературу на русском языке, которой и так не очень много. Когда я в 1996 году начинал работу в Балтийском Русском институте, мы систематически ездили в Санкт—Петербург, Калининград — покупать книги. Я считал своей главной задачей обеспечить филиал литературой. Вечером садились в машину, и с утра — по книжным магазинам. Тогда книги были еще не очень дорогие, так мы создали библиотеки Лиепайского и Клайпедского филиалов”, - пояснил преподаватель.

По его словам, теряет в своем качестве и преподавательский состав – из-за требования обучать только на государственном языке.

“Я ни за что бы не согласился преподавать историю государства и права или геополитику даже на моем более—менее приличном уровне. Потому что говорю штампованными фразами, уши вянут... Так что мы теряем талантливых преподавателей. Латвия чем была богата до советского времени? Знанием, кроме родного, двух—трех языков. Сегодня же многие не говорят ни на одном языке, кроме государственного. База литературы очень узкая, информация, проходящая по СМИ, очень тенденциозная... Так что образование у него останется средне-хуторское”, - сказал Гершович.

По его мнению, у национальных меньшинств в Латвии в образовании нет никакого будущего.

“В русской общине Лиепаи я на общественных началах занимаюсь со старшеклассниками и взрослыми русской историей и культурой (курс «История страны глазами очевидца»). Они же ничего не изучают русского! Смотрят квадратными глазами. Вот я и начинаю — с самых азов... Из этих занятий я делаю вывод, что никакого русского образования нет. Преподаватели плывут по течению и читают по бумажкам на латышском. Мы-то доживем, а потом из русских будут делать латышей”, - считает Гершович.