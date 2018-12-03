﻿ Авиакомпания исподтишка высмеяла Дональда Трампа, Mixnews.lv

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Авиакомпания Air New Zealand выпустила рождественскую рекламную кампанию, в которой исподтишка подшутила над президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Independent.

По сюжету появившегося в YouTube видеоролика, Санта Клаус по ошибке отправляет список непослушных детей новозеландскому школьнику. Увидев свою фамилию и фамилии друзей в списке провинившихся, мальчик решает собрать детей со всего мира на "международном саммите непослушных детей".

Представитель США прибывает на встречу в красной кепке с надписью Make Christmas Great Again ("Вернем Рождеству былое величие") в стиле кепки Дональда Трампа Make America Great Again ("Вернем Америке былое величие").

Во время саммита, чтобы вернуться в список "хороших детей", делегаты по очереди обещают совершать добрые дела по возвращении в свою страну. Американский же мальчик начинает свою речь со слов о том, что он "вовсе не непослушный и вообще самый приятный человек из всех, кого он знает". В этой сцене Air New Zealand делает отсылку к появлению Трампа на Генеральной Ассамблее ООН, которая состоялась в сентябре.

После обещания ребенка из Новой Зеландии "быть добрее к Австралии" добрые дела «перевешивают» непослушания, и дети празднуют победу.

Источник: Lenta.ru

Фото: flickr.com/Gage Skidmore