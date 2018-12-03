﻿ В соцсетях возмущаются: в Прейли коров выгоняют на мороз, Mixnews.lv

В соцсетях возмущаются: в Прейли коров выгоняют на мороз (3)

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Общество | 3 декабря 2018 года, 14:28

Житель Латвии обратился с жалобой к редактором передачи Bez Tabu, указывая на то, что в Прейли местные сельхозживотные содержатся в ужасных условиях, пишет Nra.lv.

Мужчина опубликовал фото, на котором видно, как на заснеженном лугу пасутся коровы.

«На улице -14 градусов, но коровы местных фермеров находятся на морозе, земля покрыта снегом, вода замерзла. Что они едят и как они там живут?», - задается вопросом очевидец.

Пользователи начали обсуждать снимок, отмечая, что коровы принадлежат женщине из Варкавского края, поселка «Приедайне».

Между тем, согласно исследованию профессора ветеринарии из университета Арканзаса Джереми Пауэлла, критическая температура для коров равна приблизительно -1°C до -6 °C, хотя и варьируется в зависимости от плотности шерсти, оценки физического состояния, влажности и ветра.

Фото: tautaruna.nra.lv

Комментарии 3
Патриот 22 минуты назад
Коровы и в двадцать градусов не плохо себя чувствуют на пастбище! Нашли где пыль поднимать. А то што в двадцати градусные морозы людей с квартир выкидывали на улицы из домов господских в нижнем белье, вообще почти не писали!!! Скоты!
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Лёлик17 минут назад
Ну дык , пусть возмущающиеся по квартирам разбирают , забыли как на хуторах вместе со скотиной жили...
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ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫменьше минуты назад
Ыыы Тас нэкас!Галвэнайс валода ун свэтки!!!Диэвс свэьи наша Латвиаша!!!
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