﻿ Стартовала благотворительная акция "Подари ребенку Рождество", Mixnews.lv

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С 1 декабря по 11 января Общественный фонд "Детский Хоспис Святой Софии" и Благотворительный фонд "Вера, Надежда, Любовь" организует ежегодную благотворительную акцию "Подари ребенку Рождество".

Цель этой акции собрать подарки семьям, в которых воспитываются особенные дети.

"В рамках благотворительной акции мы поздравим 600 детей в Риге, Даугавпилсе, Лиепае, Салацгриве, Балви , Елгаве. Каждый ребенок должен получить рождественский подарок. Обычно в семьях, воспитывающих особенных деток, денег на подарки не хватает. Каждый из нас может совершить маленькое чудо, и подарить этим деткам Рождество...Спешите делать добрые дела!", - отметили организаторы.

Подарки можно принести по адресу: Рига, улица Тербатас 85B.

Детский центр открыт в рабочие дни с 10.00 до 19.00

Более подробная информация по телефонам: 26355465 , 27849002, 25660365.