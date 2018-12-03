﻿ Соцсеть: Пабрикс идет по стопам интригантки Аболтини, Mixnews.lv

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В СМИ прозвучала информация о том, что выдвинутый на пост премьера Алдис Гобземс (KPV LV) скорее всего не получит допуска к гостайне. Такую информацию озвучил депутат Артис Пабрикс ("Для развития/За!").

Пользователи соцсети Twitter считают, что Пабрикс занимается тем же, чем в свое время и Солвита Аболтиня — плетет интриги. Многих интересует, откуда депутат такую информацию получил или кто ему "слил" эти данные.

Один пользователь Twitter считает, что Вейонис о том, что у Гобземса не будет допуска к гостайне знал уже с самого начала, но тогда непонятно, зачем он был номинирован на должность. Многие сошлись во мнении, что этот вопрос надо задавать президенту, так как "его логика не ясна".

О том, что Пабриксу известно, что Вейонис знал, что Гобземс не получит допуска к секретам, сам политик рассказал в эфире Латвийского телевидения, а затем и в программе телеканала TV3 "Nekā personīga". Это заинтересовало саму партию KPV LV.

Dusmīgais Pabriks TV3 par premjeru bez pieejas valsts noslēpumam pic.twitter.com/eX0dsQl38k — Jānis Tereško (@JanisTeresko) 2 декабря 2018 г.

Pabriks: Man ir pamats uzskatīt, ka Gobzemam nebūs pielaide valsts noslēpumam https://t.co/aHwVqw4a7b — Nekā personīga (@Nekapersoniga) 2 декабря 2018 г.

"Nekā personīga у нас есть основания считать, что откуда-то произошла утечка информации!", - говорится в сообщении.

Mums ir pamats uzskatīt,ka ir noplūdusi informācija no kaut kurienes! @Pabriks no kurienes Jums tāda informācija?! — KPVLV (@KPVLV1) 2 декабря 2018 г.

Маленьким интриганом Пабрикса назвал пользователь Артис Добрайс.

"Nekapersoniga "маленький интриган" Пабрикс идет по стопам Солвиты Аболтини. Если Аболтине это удавалось с известной элегантностью, то "делишки" Пабрикса выглядят жалкими", - написал Добрайс.

Высказывается о прозвучавшей информации и член правления компании Frozen Grapes Криста Баумане.

"Кому-то это надо было сказать, что "президент ошибся". Спасибо, Артис Пабрикс, что сказал это Nekā personīga, - пишет женщина.

Номинирование Гобземса без возможности допуска к гостайне беспокоит и Дайниса Диегелиса.

"У меня есть основания считать, что президент знал это уже с первого дня , вопрос в том, какова цель этой номинации, остается открытым", - пишет пользователь.

Кроме того, мужчина не понимает, если Пабриксу и "Для развития/За!" известно, что Гобземс не получит допуска к гостайне, то зачем они продолжают этот фарс и по-прежнему учавствуют в переговорах.

Kurš Pabrikam nopludināja info? Bet varbūt Prezidents un Pabriks sen jau visu sashēmojuši?! Ja tā, tad ļooooti prasts teātris..... — Sk.P. (@SPudane) 2 декабря 2018 г.

"Кто Пабриксу "слил" информацию? А может быть Пабрикс и Вейонис уже давно построили такую схему? Если так, то очеееень обычный театр", - пишет госпожа Пудане.

В воскресенье в эфире передачи Nekā personīga телеканала TV3 Пабрикс раскритиковал решение президента Латвии Раймонда Вейониса выдвинуть в качестве премьера Алдиса Гобземса.

"Я был очень удивлен первыми шагами президента. Был приняты неожиданные решения для которых нет основания. Мы оказались в ситуации, когда надо понять, можем ли мы ("Для развития/За!") вообще идти в правительство, в котором у премьер-министра нет доступа ни к гостайне, ни к секретам НАТО", — заявил Пабрикс.

"Та информация, что есть и у меня, и у президента Латвии, дает очень большие основания полагать, что у Алдиса Гобземса доступа к гостайне не будет. Или, во всяком случае, не будет в ближайшее время. И если так, то он не сможет создать правительство", — добавил политик и отметил, что Раймонд Вейонис наверняка был заранее информирован об этом спецслужбами, но предпочел проигнорировать их "сигналы".

"Я считаю, что президент так поступать не может", — заметил он.

Шансы кандидата на пост премьера Алдиса Гобземса (KPV LV) сформировать правительство станут известны в середине этой недели. К этому времени партии планируют выяснить, есть ли помимо остающегося без ответа вопроса о возможности Гобземса получить допуск к гостайне еще какие-то непреодолимые препятствия для их участия в сформированном им правительстве, пишет газета Diena.

Прежде всего, это вопрос о подготовке решений и координировании сотрудничества в случае, если не будет образован коалиционный совет. Еще важнее договориться о согласовании интересов идеологически отличающихся партий, отмечает издание.

После субботних переговоров партий Гобземс выразил уверенность в том, что "ясность о новом правительстве появится в конце недели".