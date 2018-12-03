﻿ Латвийцев приглашают в "сказочное путешествие" в Лапландию, Mixnews.lv

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Латвийцев приглашают в "сказочное путешествие" в Лапландию (5)

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Общество | 3 декабря 2018 года, 20:11

Туристический оператор INTERLUX Travel приглашает латвийцев, желающих подарить родным на Рождество настоящее чудо, отправляются всей семьей в Лапландию.

Как отмечается, предлагаемый маршрут, а именно прямой чартерный перелёт в Лапландию - это единственное в Балтии предложение.

"Самолет, словно волшебные сани Санта Клауса, мигом, всего за полтора часа, перенесет из Риги в волшебную страну и подарит незабываемые впечатления. Туристический оператор INTERLUX Travel позаботиться о том, чтобы и взрослым, и детям было весело и интересно. Писоединяйтесь!", - сказано в сообщении.

По словам представителей компании, желающих ждет три волшебных дня.

"Сюпризов будет много! Хотя все путешествие продлится только три дня, такого количества событий и сюрпризов хватит на целую неделю. И это не удивительно: время в сказке течет совсем по-другому — волшебно! Самое главное, у каждого участника поездки есть реальная возможность встретить самого Санту", - отмечает INTERLUX Travel.

"Прогулка по Санта Парку полна неожиданностей и сюрпризов, и они всегда только приятные. А если очень повезет, то можно будет даже сделать селфи с Сантой. Кстати, письмо Санте в Лапландии можно оставлять в любом месте, и оно попадет в руки адресату очень быстро", - говорит туроператор.

Подарки, зоопарки и Полярный круг

Если ты всегда помнишь о близких и друзьях, то самое время привезти для них необычные рождественские подарки. Тем более, помогут тебе в этом сказочные эльфы – посещение мастерской подарков тоже в программе. Не пропусти!

Один день отведен на посещение уникального арктического зоопарка Рануа. Он единственный в Европе. И зима — вовсе не помеха для его обитателей и многочисленных гостей.

По возвращению в Латвию, каждый получит сертификат пересечения Полярного кругa.

"Одно дело видеть на карте Полярный круг, и совсем другое почувствовать себя в Лапландии настоящим полярником. INTERLUX Travel – приглашает насладиться настоящей зимней сказкой в Лапландии!", - говорится в сообщении.

Все подробности можно узнать на домашней странице туроператора interluxtravel.lv.

Комментарии 5
Реклама одной компании 16 часов назад
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Правда ваша 16 часов назад
Доисторическое гортанное тру-ла-ла в Лапландии еще не слышали,им понравится. Еще хоровод с факелами. В общем на развлекушки и покатушки денег не жалеть.
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мысль. 17 часов назад
ну да ну да.
На открытие,заводика пригласили бы.
хоть на самое убогое.
на свечной заводик, или хотябы табуретки да лапти самим производить.
А то поёс махаем флагами да сами себя премиями одариваем.
тфу.
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