﻿ Фенолог: после оттепели в Латвии грянут морозы до -25, Mixnews.lv

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По тому, какой была погода в Латвии в первый день месяца, можно определить, как пройдет весь декабрь, написал в своем блоге латвийский фенолог Вилис Букшс.

Он заявил, что зима в Латвии останется надолго.

"Знаки в природе и погода в важные дни ноября показывают, что зима, по крайней мере на востоке Латвии, пришла, чтобы остаться", - указал Букшс.

Он отметил, что в декабре ожидаются умеренные морозы, выпадет небольшое количество снега.

По словам Букшса, из-за того, что 18 августа в целом было ясно и тепло, самая низкая температура воздуха в декабре составит -15..-18 градусов - это может случиться на Рождество и продлится не более нескольких дней.

В первой половине декабря погода будет переменчивой, указал фенолог. В некоторые дни ожидаются скачки температуры - ночью температура воздуха понизится до -10 градусов, а днем будет наступать оттепель. Как написал Букшс, в это время также ожидаются осадки, часто будет ветрено. В середине месяца местами в ночное время температура воздуха может понизиться до -15, -20 градусов.

По его словам, в конце месяца погода существенно не изменится и до 6 января суровые морозы не ожидаются. Во второй половине января и в феврале ожидаются ночи, когда температура воздуха понизится до -20, -25 градусов. В это время также возможен сильный снегопад, отметил Букшс.

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