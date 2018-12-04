﻿ В декабре Maxima откроет еще четыре магазина, Mixnews.lv

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Завершая инвестиционную программу этого года, в декабре Maxima Latvija планирует открыть еще четыре магазина — на ул. Таллинас, 83 будет открыт новый Maxima X в рамках расширения сети магазинов особого формата, расположенных возле дома. Два магазина откроются после реконструкции — магазины Maxima XХ в Валмиере и магазин Maxima X в Риге, на ул. Бривибас, 78. Двери откроет также давно ожидаемый жителями микрорайона магазин на ул. Вишкю, 14.

После объемных работ по реконструкции 13 декабря будет открыт просторный и долгожданный магазин “Maxima XX” в Валмиере. Одновременно в этот же день клиентов вновь будет ждать магазин “Maxima X” на ул. Вишкю, 14 в Риге, который восстановлен после произошедшего 31 августа дорожно-транспортного происшествия, когда в здание магазина въехал троллейбус. В свою очередь 20 декабря в Риге после реконструкции откроются “Maxima X” на ул. Бривибас, 78 и новый магазин особого формата на ул. Таллинас, 83.

"Значение магазинов "Maxima" в повседневной жизни людей мы ярче всего ощущаем, когда они закрыты на реконструкцию – в течение этого года мы получили ряд писем и звонков от наших лояльных покупателей с вопросами, когда магазин снова откроется. Радует то, что магазины открываются действительно в новом облике – светлые, удобные, современные, приятные для покупателей и работников. Мы очень надеемся, что и новые магазины послужат помощниками в повседневной спешке и суете, что оценит каждый покупатель", - комментирует член правления "Мaxima Latvija" Виктор Троицын.

В рамках расширения сети магазинов ведется строительство новых зданий, обновление фасадов имеющихся зданий, строительство и оборудование торговых залов и подсобных помещений в соответствии с современными требованиями к процессу покупок и рабочей среде. Параллельно "Maxima Latvija" развивает сеть касс самообслуживания и совершенствует систему обслуживания клиентов.