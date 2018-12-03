﻿ Медикам увеличат количество сверхурочных - это будет стоить 16 млн евро, Mixnews.lv

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К 2022 году будет увеличено количество допустимых сверхурочных рабочих часов для медиков. Такое решение было принято Комиссией Сейма по социальным и трудовым делам, сообщает телеканал LNT.

Как отмечает LNT, это необходимо для сокращения дефицита рабочей силы в больницах. Предложение Минздрава предусматривает разрешить медикам работать 16 сверхурочных часов в неделю - это в два раза больше, чем предусматривает Закон о труде.

Как пояснила министр здравоохранения Анда Чакша, такое исключение было согласовано с Еврокомиссией, к тому же, деньги на эту цель предусмотрены своевременно.

"Согласно проведенному подсчету, на оплату сверхурочных часов понадобится 16 млн евро, этих денег хватит, поскольку расчет был проведен на основании количества тех часов, которые были необходимы в этом году", - отметила Чакша.

Латвийское общество врачей указало, что в трехлетний срок можно будет установить, работает ли конкретная инициатива. В то же время президент общества Илзе Айзсалниеце напомнила, что данное решение является кризисным.

Как отмечает LNT, принятию дальнейших решений мешает то, что в Латвии работает старое правительство, поскольку переговоры о формировании нового Кабмина затянулись.

Как сообщалось ранее, Латвийское общество больниц предупредило о чрезвычайной ситуации в системе здравоохранения с 1 января 2019 года в связи с постановлением Конституционного суда (КС) об ограничении сверхурочной работы медицинских работников, сообщил председатель общества Евгений Калейс.

В мае этого года КС признал неконституционными и отменил нормы переходных правил закона о лечении, устанавливающие оплату труда лечебного персонала за продленное нормальное рабочее время.

Ограничения сверхурочной работы могут существенно повлиять не только на зарплаты медиков, но и поставить под угрозу повседневное обеспечение жителям неотложной медицинской помощи в больницах в круглосуточном режиме, пояснил Калейс.

Чтобы обеспечить жителям неотложную медицинскую помощь в больницах в круглосуточном режиме, врачи и медсестры сейчас каждый день работают в среднем 1,5 нагрузки или около 20 сверхурочных часов в неделю. А новые изменения закона предусматривают, что в 2019 году количество сверхурочных часов не должно превышать 13 в неделю или 1,3 нагрузки, а с 2020 года - 8 сверхурочных часов.

И хотя новый закон требует сократить количество сверхурочных часов, большой объем работы и растущая нехватка врачей и медсестер в латвийских больницах уже годами не позволяет это сделать, указал Калейс.