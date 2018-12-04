﻿ Аугустс: был бы готов отдать свои органы на спасение других, Mixnews.lv

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1 декабря прошло уже два года с тех пор, как Аустрису Аугустсу на собранные жителями Латвии средства была проведена трансплантация печени. Сейчас он чувствует себя здоровым, работает, активно занимается спортом, но никогда не забывает о случившемся, пишет delfi.lv.

После случившегося, когда на спасение его жизни пришли простые люди, молодой человек призывает людей к донорству. Ведь, по его словам, на небесах органы никому не нужны.

"У меня сейчас такие обязанности - прожить свою жизнь намного лучше, чем я жил до болезни. Сейчас все проходит постепенно", - говорит Аустрис.

Молодой человек работает в маленькой фирме по реставрации автомобильныых деталей, регулярно занимается спортом, ездит на велосипеде. За прошедшие два года он не потерял веры в Бога, который помогал справляться ему и его семье в моменты болезни, также он любит как и раньше фотографировать.

Парень рассказал, что ему периодически приходится ездить к врачам в Эстонию, и если поначалу ему было страшно, то теперь эти поездки даются легко, так как он уверен в своем хорошем самочувствии.

О своих буднях Аустрис рассказывает в соцсети Instagram

На небесах твои органы не нужны

Аустрис считает, что ему повезло, но не все люди, кому необходима трансплантация печени, ее получают. Он выразил удовлетворение, что в Латвии сейчас наконец-то делают трансплантацию, но большая проблема в донорстве.

"Никто из нас не знает, когда придет наш час, и мы сможем спасти жизнь другого человека. В моем случае, мне реально была спасена жизнь. Я не могу быть донором, так как у меня трансплантат, но, если бы я мог, то однозначно на это согласился бы. Теперь актуален вопрос с донорами", - добавил Аустрис, призывая людей заблаговременно принять решение о том, завещают ли они свои органы после смерти нуждающимся в них людям.

Напомним, в октябре 2016 года латвийцы за два дня для тяжелобольного 25-летнего Аустриса Аугустса на трансплантацию печени собрали 40 000 евро, через месяц был найден донор печени. Парень тут же отправился в Эстонию, где в Тартусской больнице 1 декабря ему была сделана срочная операция.

Фото: скрин с видео в YouTube