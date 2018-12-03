﻿ TV3: картотеку КГБ планируется обнародовать до Рождества, Mixnews.lv

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Скорее всего, как и было обещано, уже в этом месяце в интернете начнут публиковать содержание "мешков ЧК". Документы картотеки КГБ ЛССР уже находятся в Латвийском национальном архиве. Осталось лишь дождаться момента, когда правительство утвердит последние условия того, как с этими документами можно будет ознакомиться, сообщает телеканал TV3.

Как отмечает телеканал, так называемые "мешки ЧК" ранее хранились в Бюро по защите Сатверсме (БЗС), где их нельзя было осмотреть. Однако теперь ситуация радикально изменилась - более 4000 карточек агентов КГБ, а также телефонная книга штатных и внештатных сотрудников спецслужбы были оцифрованы и отправлены в архив для публикации.

"Мы получили полный комплект копий документов, которые нужно опубликовать в этом году. Это цифровые копии, физические документы мы получим в следующем году. На данный момент мы занимаемся тем, чтобы копии были доступны для публики в интернете", - указала директор Национального архива Мара Спруджа.

По ее словам, предусмотрено, что картотека будет опубликована в течение двух недель после того, как Кабинет министров примет соответствующие правила. Скорее всего это произойдет до Рождества. С содержанием "мешков ЧК" можно будет ознакомиться на сайте Национального архива после регистрации на интернет-портале.

"В картотеке указаны фамилия человека, его год рождения, место работы в момент вербовки, национальность, гражданство, образование и то, был ли он членом партии. Также будет обозначена его категория и год, в котором его завербовали и имя того, кто это сделал", - пояснила Спруджа.

Как сообщает TV3, опубликованы будут только эти сухие факты, а то, какие злодеяния совершал конкретный агент указано не будет.

Кроме того, для того, чтобы узнать доносил ли конкретный агент на какого-то определенного человека, нужно будет посетить Национальный архив, отмечает телеканал. В архиве хранятся все дела осужденных КГБ в советские годы, дела оперативной разработки, а также спецсообщения.

Как указывает TV3, более 300 упомянутым в картотеке людям уже удалось с помощью суда доказать, что они не сотрудничали с чекистами. Несмотря на это, картотека будет опубликована полностью.

Если человек будет не согласен с тем, что его фамилия находится в списке агентов ЧК, он сможет либо подать объяснение в Национальный архив, которое будет опубликовано вместе с его карточкой, или же обратиться в суд.

Как отмечает телеканал, в картотеке числятся не только агенты, но и содержатели конспиративных квартир, а также люди, которых планировалось завербовать. Кроме того в декабре будет опубликовано описание того, как проходило сотрудничество центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза и КГБ. Более обширный список документов "мешков ЧК" архив планирует опубликовать в мае следующего года.