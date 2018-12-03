﻿ В Риге без объяснения причин отменили детское шоу "Маша и медведь", Mixnews.lv

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В понедельник, 3 декабря, в Рижском Доме конгрессов должно было состояться детское представление "Маша и медведь", однако в последний момент мероприятие было отменено, а продажа билетов - приостановлена. Об этом сообщает портал rus.delfi.lv .

Как рассказали журналистам возмущенные родители, компания Biļešu serviss до последнего момента не сообщала об отмене представления.

В Bilešu serviss порталу подтвердили, что запланированное на 3 декабря на 19.00 часов представление "Маша и медведь" отменено. О том, что представление не состоится, организатор сообщил продавцу билетов лишь сегодня, не объяснив причин. Biļešu serviss призывает жителей обращаться к организаторам шоу по вопросам об отмене и возврате денежных средств.

Организатором мероприятия является компания Grupa L, которая собирается провести 18 декабря еще одно представление "Маша и медведь", а 3 февраля — шоу братьев Сафроновых "15 лет магии".

Напомним, ранее сообщалось, что статья британской газеты Times о пропагандистской составляющей мультсериала "Маша и Медведь" вызвала недоумение в русскоязычной прессе и соцсетях.

В материале Times приводятся выводы финской газеты Helsingin Sanomat, которая на основе интервью с эстонским преподавателем Приитом Хыбемяги из института коммуникации в Таллиннском университете рассказала, что медведь символизирует собой Россию, и основная задача этого персонажа - привить детям положительный образ страны.

Фото: Анимационная студия "Анимаккорд"