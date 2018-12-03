﻿ В Риге отменили детское шоу "Маша и медведь", Mixnews.lv

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В понедельник, 3 декабря, в Рижском Доме конгрессов должно было состояться детское представление "Маша и медведь", однако в последний момент мероприятие было отменено, а продажа билетов - приостановлена. Об этом сообщает портал rus.delfi.lv .

В Bilešu serviss порталу подтвердили, что запланированное на 3 декабря на 19.00 часов представление "Маша и медведь" отменено. О том, что представление не состоится, организатор компания сообщил продавцу билетов лишь сегодня, не объяснив причин.

Фото: Анимационная студия "Анимаккорд"