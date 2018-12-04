﻿ 17 000 за вечер: опубликованы гонорары участников концерта столетия Латвии, Mixnews.lv

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Участникам праздничного концерта в день столетия Латвии "Во имя любви. 18+" выплатили гонорары на общую сумму, превышающую 57 000 евро, более 17 000 из которых получил исполнительный продюсер Янис Шипкевиц. Об этом сообщает передача "Запрещенный прием" на Латвийском телевидении.

Причем, как отмечает передача, данные о зарплатах были первоначально опубликованы на портале Минкульта, но, после ажиотажа в социальных сетях по поводу стоимости мероприятия, эти данные исчезли.

Сумму гонорара Шипкевица составляют оплата за его персональное участие в данном мероприятии (11 500 евро), обеспечение услуг продюсирования художественной части концерта (4399 евро), а также разработку концепции содержания шоу (1176 евро).

Как сообщает передача, автор видео графики Гатис Мурниекс получил около 6400 евро, а музыкант Рейнис Сеянс - около 6000 евро.

Между тем Эвия Вебере, выступление которой широко обсуждалось в соцсетях, за исполнение двух песен получила 666 евро, а, например, участник группы Prāta vētra Ренарс Кауперс - 1000 евро.

Неоднозначное выступление Эвии Вебере, которая перепела песню Ольги Раецкой.

В свою очередь другой участник Prāta vētra Янис Юбалтс, который также выступал на концерте, отметил, что вообще не получал гонорара, поскольку выступал по приглашению друзей.

Помимо артистов гонорары за концерт получили и организаторы, например, за надзор за концертом Эва Юхневича получила 3200 евро, а эксперт и консультант Гиртс Крастиньш - 3520 евро за разработку документов продюсирования. Между тем гитарист Матисс Чударс получил 3230 евро за участие в концерте.

Более 2200 евро получили Микелис Путниньш, Виестурс Мейкшанс и Гатис Закис, а Карлису Йостсу заплатили 2000 евро.

В Министерстве культуры указали, что концерт был утвержден в творческом совете праздника, в котором до момента получения заказа единственным представленным музыкантом был сам Янис Шипкевиц. Ему было доверено вести переговоры с другими участниками концерта. При этом отмечается, что конкурс на продюсирование не проводился.

Помимо гонораров, за техническое обеспечение концерта (сцена, звук, свет) из государственного бюджета были потрачены 180 тысяч евро. В порядке конкурса право на это получила компания Ideju institūts.

Напомним, Госконтроль потребовал от Минкульта отчитаться до 31 декабря о тратах на "бесплатный концерт столетия" и световое шоу "Век Солнца", после ажиотажа в социальных сетях по поводу стоимости мероприятия.