﻿ Госполиция: расследование убийства Бункуса уже привело к результату, Mixnews.lv

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Расследование дела об убийстве адвоката Мартиньша Бункуса движется к завершению. Собрано достаточно фактов и доказательств, чтобы сказать, кто и как совершил это преступление, заявил в передаче телеканала LNT "900 секунд" начальник Госполиции Интс Кюзис.

Он отрицал адресованные полиции упреки в медленности расследования и заверил, что каждый день и час в расследовании дела Бункуса проводятся меры, которые уже привели к результату.

Как сообщалось, семья убитого в мае адвоката создала фонд "Правосудие для Мартиньша Бункуса", чтобы содействовать раскрытию его убийства.

Мартиньш Бункус был застрелен 30 мая утром, когда проезжал на машине возле Лесного кладбища в Риге. Вскоре после убийства недалеко от места происшествия был сожжен автомобиль с поддельными номерами, который, скорее всего, использовался убийцами. Основной версией следствия является связь убийства с профессиональной деятельностью администратора.

фото: twitter.com/ltvzinas