﻿ Мини-шенген: латвийцы смогут въезжать в Россию по белорусской визе, Mixnews.lv

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Иностранные граждане, имеющие белорусскую визу, смогут въезжать в Россию и пребывать на ее территории в течение срока действия документа. Это предусмотрено проектом межправительственного белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз, заявил во начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун, передает ТАСС.

Бегун уточнил, что иностранцы с российской визой также смогут беспрепятственно въезжать на территорию Белоруссии.

"Теперь для пребывания на территории двух стран не надо будет получать две визы. Для стран с визовым режимом въезда достаточно будет одной визы.

"Это так называемый мини-шенген, но пока без унификации визовых правил", - сказал глава департамента белорусского МВД.

Белорусская сторона, заявил Бегун, настаивает, чтобы это соглашение вступило в силу до 20 мая 2019 года.

Соглашение о взаимном признании виз планируется подписать 13 декабря в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства Белоруссии и РФ.