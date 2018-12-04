﻿ Спрудсу инкриминируют вымогательство и присвоение почти 4 млн евро, Mixnews.lv

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В недавно переданном суду уголовном деле бывшего администратора неплатежеспособности Мариса Спрудса ему инкриминируются вымогательство и присвоение 3,8 млн евро, свидетельствует информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.

В деле Спрудса фигурируют еще десять человек. Прокуратура по сути обвинений пока комментариев не дает.

Прокуратура передала в суд уголовное дело, в рамках которого в финансовых преступлениях обвиняются 11 человек, в том числе бывшие администраторы неплатежеспособности Марис Спрудс и Илмар Крумс, а также предприниматели, бывший политик и судья.

Эти люди обвиняются в вымогательстве организованной группой, злоупотреблении полномочиями в двух процессах неплатежеспособности, халатности и легализации преступно нажитых средств в крупных объемах.

Обвиняемые привлечены к ответственности за девять преступных деяний или их поддержку, сообщила ранее агентству LETA пресс-секретарь прокуратуры Айга Эйдука.

Агентство LETA выяснило, что Спрудс обвиняется в присвоении, злоупотреблении служебными полномочиями, отмывании денег и вымогательстве в составе организованной группы. Крумс обвиняется в халатности, финансист Йорен Райтумс - в вымогательстве в составе организованной группы и легализации преступно нажитых средств.

Среди обвиняемых - бывшая судья Диана Машина, бывший парламентский секретарь Министерства юстиции Айгар Лусис, сотрудник Спрудса Оскар Эрценс, предприниматель Вячеслав Холмин, супруга Спрудса, бывший администратор неплатежеспособности Илзе Гулбе и другие.

Напомним, 16 февраля Спрудс, обвиняемый в вымогательстве и легализации преступно нажитых средств, был освобожден залог в 500 тысяч евро из-под стражи и покинул Рижскую центральную тюрьму.

Он был задержан Госполицией 8 июня прошлого года.

Спрудс фигурирует в так называемым деле Илмара Римшевича. Президента Банка Латвии в данный момент подозревается в вымогательстве и получении взятки в крупном размере. Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией проверяет информацию о том, что Спрудс и высокопоставленный работник финансового сектора вымогали взятки у крупнейшего акционера Norvik banka Григория Гусельникова. Председатель правления Norvik banka Оливер Брамуэлл позднее подтвердил, что речь идет о Римшевиче.

В деле фигурирует взятка в размере не менее 100 тысяч евро. Римшевич считает себя невиновным.

20 февраля Спрудс посетил концерт британской группы Depeche Mode, который прошел в Риге.