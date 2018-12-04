﻿ В Скулте создан самый большой адвентский венок, Mixnews.lv

Общество |

В субботу, 1 декабря, к Скултской Евангелическо-лютеранской церкви были приглашены все, кто хотел принять участие в создании самого большого адвентского венка. Об этом пишет NRA.

Венок получился грандиозного размера, в его центре располагается крест, также венок украшен свечами в цветах флага Латвии. Изготовление самого большого адвентского венка проходит в Скулте в седьмой раз и уже стало традицией.

Принять участие в изготовлении и декорировании венка могли все желающие.

Vainags top. Ar karogiem rotāts :-) pic.twitter.com/0kOFrfIxZ7 — Ivo Pavlovičs (@IvoPavlovics) 1 декабря 2018 г.

Vainags ir gatavs ... ejam ēst zupu. pic.twitter.com/TJWgIK2hZk — Ivo Pavlovičs (@IvoPavlovics) 1 декабря 2018 г.

Фото: Travelnews.lv