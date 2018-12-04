﻿ В Скулте создан самый большой адвентский венок, Mixnews.lv

В Скулте создан самый большой адвентский венок (7)
Общество | 4 декабря 2018 года, 17:59
В субботу, 1 декабря, к Скултской Евангелическо-лютеранской церкви были приглашены все, кто хотел принять участие в создании самого большого адвентского венка. Об этом пишет NRA.
Венок получился грандиозного размера, в его центре располагается крест, также венок украшен свечами в цветах флага Латвии. Изготовление самого большого адвентского венка проходит в Скулте в седьмой раз и уже стало традицией.
Принять участие в изготовлении и декорировании венка могли все желающие.
Vainags top. Ar karogiem rotāts :-) pic.twitter.com/0kOFrfIxZ7— Ivo Pavlovičs (@IvoPavlovics) 1 декабря 2018 г.
Skultē darinās Latvijā lielāko Adventa vainaguhttps://t.co/yEyr6hoLby pic.twitter.com/aih01DLZ5M— Travelnews.lv (@Travelnews_lv) 30 ноября 2018 г.
Vainags ir gatavs ... ejam ēst zupu. pic.twitter.com/TJWgIK2hZk— Ivo Pavlovičs (@IvoPavlovics) 1 декабря 2018 г.
Фото: Travelnews.lv
Флаг-самый большой,адвента-самая большая,дурь-ну,самая большая!А главное!Это уже было,типо самое самое большое.....
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Последнее пристанище латышей!
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Последнее пристанище латышей!
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