﻿ В Скулте создан самый большой адвентский венок, Mixnews.lv

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В Скулте создан самый большой адвентский венок (7)

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Общество | 4 декабря 2018 года, 17:59

В субботу, 1 декабря, к Скултской Евангелическо-лютеранской церкви были приглашены все, кто хотел принять участие в создании самого большого адвентского венка. Об этом пишет NRA.

Венок получился грандиозного размера, в его центре располагается крест, также венок украшен свечами в цветах флага Латвии. Изготовление самого большого адвентского венка проходит в Скулте в седьмой раз и уже стало традицией.

Принять участие в изготовлении и декорировании венка могли все желающие.

Фото: Travelnews.lv

Комментарии 7
Жлобак47 минут назад
Флаг-самый большой,адвента-самая большая,дурь-ну,самая большая!А главное!Это уже было,типо самое самое большое.....
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Патриот 1 час назад
Последнее пристанище латышей!
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Патриот1 час назад
Последнее пристанище латышей!
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