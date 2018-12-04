﻿ CSDD призывает записываться на техосмотр своевременно, Mixnews.lv

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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает тех автоводителей, которые планируют пройти технический осмотр в конце декабря, сделать это своевременно - в первые две недели последнего месяца уходящего года. Об этом пишет NRA.

CSDD отмечает, что лучше проходить техосмотр в утренние часы суток, когда на станциях техосмотра меньше всего клиентов. По словам CSDD, если явиться на техосмотр утром, процесс не займет более получаса.

Учитывая тот факт, что в предыдущие годы многие водители решили пройти техосмотр именно в последние дни декабря, в центры обслуживания клиентов CSDD были переполнены. По этой причине CSDD призывает не откладывать техосмотр на последний момент, потому что в конце декабря будет много выходных дней.

CSDD также напоминает, что для ускорения процесса техосмотра можно сразу оплатить эту услугу на сайте e.csdd.lv.

Кроме того через интернет-портал можно подать заявку на прохождение техосмотра в определенный день и в конкретное время. Сделать это можно по ссылке https://e.csdd.lv/tapier/ . Также можно подать заявку на техосмотр, позвонив по круглосуточному телефону 67025777.

Фото: flickr.com/VAS CSDD