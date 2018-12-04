﻿ CSDD призывает записываться на техосмотр своевременно, Mixnews.lv

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CSDD призывает записываться на техосмотр своевременно (5)

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Общество | 4 декабря 2018 года, 18:24

Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) призывает тех автоводителей, которые планируют пройти технический осмотр в конце декабря, сделать это своевременно - в первые две недели последнего месяца уходящего года. Об этом пишет NRA.

CSDD отмечает, что лучше проходить техосмотр в утренние часы суток, когда на станциях техосмотра меньше всего клиентов. По словам CSDD, если явиться на техосмотр утром, процесс не займет более получаса.

Учитывая тот факт, что в предыдущие годы многие водители решили пройти техосмотр именно в последние дни декабря, в центры обслуживания клиентов CSDD были переполнены. По этой причине CSDD призывает не откладывать техосмотр на последний момент, потому что в конце декабря будет много выходных дней.

CSDD также напоминает, что для ускорения процесса техосмотра можно сразу оплатить эту услугу на сайте e.csdd.lv.

Кроме того через интернет-портал можно подать заявку на прохождение техосмотра в определенный день и в конкретное время. Сделать это можно по ссылке https://e.csdd.lv/tapier/ . Также можно подать заявку на техосмотр, позвонив по круглосуточному телефону 67025777.

Фото: flickr.com/VAS CSDD

Комментарии 5
Патриот 1 час назад
Вы там пашите и не пезди....е! С такими дорожными налогами и платами за то., должны пахать круглосуточно и плюс к этому облизывать сапоги клиентам! Уроды!
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для1 час назад
того,что бы техосмотр проходил быстрее,надо машины осматривать по делу,а не искать несуществующие дефекты по пол часа, желая докопаться,что бы выполнить план по повторным осмотрам. все эти их трюки,всем давно известны.
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йцуке1 час назад
Не были бы монополисты и очередей не было как в нормальных странах
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