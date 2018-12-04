﻿ Соцсети: из-за пожара на улице Калнциема кошке больше негде жить, Mixnews.lv

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После пожара в заброшенном здании на улице Калнциема, бывшей обитательнице дома, черно-белой кошке больше негде жить. Об этом сообщает организация защиты животных Trīnīte в соцсети Facebook.

"Большая часть из вас слышала об ужасном пожаре на улице Калнциема. Далеко не каждый знает, что это заброшенное здание было "домом" для одной кошечки на протяжении многих лет", - говорится в публикации.

Как пишет организация, кошка пережила "настоящий кошмар и ад", именно из-за пожара ей больше негде спрятаться. Trīnīte указывает, что территория вокруг места пожара закрыта - из-за этого там нет большого количества людей, которые могли бы животное покормить.

"То, что она выжила, настоящее чудо! Визуально она не пострадала, не дикарка, дает себя погладить, но ведет себя осторожно, но это понятно", - поясняют представители организации.

Trīnīte призывает жителей поделиться новостью, а также ищет кого-нибудь, кто мог бы предоставить кошке хотя бы временный дом.

Связаться с организацией можно по телефону 20244187.

Как сообщалось ранее, 28 ноября Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС) удалось ликвидировать начавшийся в ночь на 26 ноября пожар.

Пожар удалось локализовать за четыре часа, но до второй половины дня 28 ноября продолжалась его ликвидация. Полностью пожар был ликвидирован в 13:19.

Общая площадь горения на этажах и крыше здания составила 4650 кв.м.

В полиции начат уголовный процесс о пожаре. ГПСС допускает, что произошел злонамеренный поджог.