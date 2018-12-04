﻿ Трамп подсчитал убытки от нелегальной миграции, Mixnews.lv

Трамп подсчитал убытки от нелегальной миграции (5)
Общество | 4 декабря 2018 года, 20:17
Президент США Дональд Трамп сравнил в своем твиттере потери США от нелегальной миграции с затратами на пограничную безопасность.
"Может кто-нибудь, пожалуйста, объяснить Демократам (нам нужны их голоса), что наша страна теряет 250 млрд долларов на незаконной миграции, не считая ужасного наркотрафика. Пограничная безопасность, включая стену, стоит 25 млрд долларов", — написал Трамп.
Он также подчеркнул, что пограничная безопасность "окупает сама себя за два месяца".
Источник: Gazeta
Фото из Flickr/Gage Skidmore
Трамп сумеет собрать недостающее,с членов НАТО. Дебильные патриоты,титульные,свинопасы и прислуга отдадут лично и без напоминания. Живем же богато(!)
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Trampa cìnu pret nelegàlo imigràciju var saprast. Arì mùsu valstì okupàcijas gados nelikumìgi tika ievesti 900000 migranti.
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скоро он посчитает что проебалтика несёт убытки НАТА и выкинет накуй как говно???
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