﻿ Кирсиса обвиняют в оскорблении политиков Рижской думы, Mixnews.lv

Кирсиса обвиняют в оскорблении политиков Рижской думы (14)

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Общество | 5 декабря 2018 года, 07:39

Депутата Рижской думы Вилниса Кирсиса ("Единство") подозревают в оскорблении чести и достоинства. Криминальная полиция начала проверку доказательств на наличие признаков преступления.

Кирсис отказался комментировать эту информацию, заявив, что в среду, 5 декабря, состоится его пресс-конференция, на которой депутат собирается разъяснить ситуацию.

Как отмечает агентство LETA, Кирсис не раз критиковал правящую коалицию Рижской думы, например, во время проблем с обеспечением отопления для клиентов Rīgas namu pārvaldnieks, депутат в сложившейся ситуации винил руководство самоуправления, указав, что заключенный с Siltimserviss Rīga договор, возможно, был подвержен коррупции.

Кирсис также заявил, что "пока правящая коалиция загорает в Монако, рижане мерзнут".

Фото: flickr.com/saeima

Комментарии 14
Дык3 часа назад
Щас все 5-и процентные передерутся между собой за место у "корыта", а хамит этот депутант от глупости и бессилия, у него истерика, как и у всех бордансов-побрякушек.
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Вывод3 часа назад
народ их всех оценил в 5%, а это почти 0%. С такой позорной оценкой надо уйти в оппозицию, а лучше вообще уйти и не позориться.
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Сам не знает как гвоздь забить 3 часа назад
Бездельники только критиковать чужую работу и умеют.
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