﻿ Синоптики предупреждают о дождливых выходных, Mixnews.lv

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Начиная с пятницы погодные условия в Латвии будет определять обширный циклон, поэтому будет очень много осадков, преимущественно в виде дождя, прогнозирует Global Forecast System.

В ночь на четверг облачность рассеется, возможен мороз до -6 градусов. В четверг утром в Курземе, а днем и на всей территории страны ожидаются кратковременные осадки. В ночь на пятницу обширная зона осадков достигнет Курземе, а затем пересечет всю территорию Латвии. Сначала местами возможен сильный снегопад, в конце недели на большей части территории страны ожидаются затяжные дожди.

Температура воздуха в субботу повысится до +2..+7 градусов, с воскресенья постепенно начнет холодать. На следующей неделе чаще ожидаются морозы, возможен снегопад.

Дороги обледенеют, временами возможен туман.

По нынешним прогнозам, погодные условия в дни рождественских праздников будут непостоянными.