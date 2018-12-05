﻿ Maxima будет следить за сроком годности продуктов с помощью планшетов, Mixnews.lv

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Maxima Latvija в двух магазинах начинает пилотный проект и вводит интеллектуальные дигитальные решения, которые помогают более своевременно идентифицировать продукты питания, у которых приближается окончание срока годности.

Maxima Latvija в сотрудничестве с Latvijas Zaļais punkts в сентябре этого года начала тестирование новой системы в магазине Maxima XX в Риге, на ул. Ницгалес, 46a. Система при помощи планшета позволяет в значительно более короткие сроки идентифицировать продукты, у которых приближается окончание срока годности.

Продолжая этот успешно проходящий пилотный проект, уже в начале ноября Maxima Latvija ввела это решение также в магазине Maxima XXX, находящемся в центре моды и отдыха Rīga Plaza. Чтобы уменьшить влияние производства продуктов питания на окружающую среду, после оценки результатов проекта новую технологию постепенно планируется ввести и в других магазинах Maxima Latvija.

"В обществе все больше растут опасения относительно отходов от продуктов питания, у которых кончился срок годности. Одновременно увеличивается число тех покупателей Maxima, которые готовы взять на себя больше ответственности и уважения к окружающей среде, своевременно употребив продукты питания. Как одна из ведущих сетей розничной торговли в Балтии мы считаем заботу об окружающей среде своим приоритетом. Эта дигитализированная система контроля за сроком годности товаров способствует уменьшению количества отходов, поэтому, проанализировав результаты пилотного проекта, мы постепенно планируем ее вводить в большем количестве магазинов", - рассказал член правления Maxima Latvija Янис Ванагс.

Директор Latvijas Zaļais punkts Каспарс Закулис подчеркнул: "Наш приоритет — предлагать предприятиям долгосрочные решения, максимально уменьшающие отрицательный след в природе. Отходы от продуктов питания составляют существенную долю в общем потоке отходов. Вместе с продуктами питания выбрасывается и упаковка, и для производства всего этого тратятся природные ресурсы. Осознавая эту проблему, Latvijas Zaļais punkts разработал "умное" и современное решение, чтобы на полках магазинов уменьшилось количество продуктов, которые выбрасываются из-за окончания срока годности".

Ранее контроль срока годности продуктов проходил только и исключительно вручную. Система, которая сейчас тестируется, обеспечивает автоматизированное обобщение информации в цифровой среде.

Система каждое утро показывает список тех продуктов питания, которым нужно уделить усиленное внимание, тем самым помогая ответственным работникам проверять все товары своевременно, ограничивая разбазаривание продуктов и способствуя ответственному потреблению.