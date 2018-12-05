﻿ Мужчина пытался задушить свою спутницу в лесу: пострадавшая выжила, Mixnews.lv

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Прокуратура передала в Рижский окружной суд уголовное дело, в рамках которого некий мужчина обвиняется в попытке задушить свою спутницу ремнем от сумки в лесу. Об этом пишет NRA.

Сообщается, что летом этого года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пошел вместе со своей подругой в лес. Мужчине не понравились высказанные его спутницей упреки, из-за чего он в порыве злости пытался ее убить.

Как пишет NRA, обвиняемый закинул ремень своей сумки вокруг шеи своей спутницы и стал ее душить, после чего пострадавшая потеряла сознание.

В тот момент, когда пострадавшая очнулась и хотела снять со своей шеи ремень, однако ее пьяный товарищ снова затянул ремень, в результате чего женщина вновь потеряла сознание.

Оставив пострадавшую в беспомощном состоянии в лесу, мужчина покинул место преступления. Как сообщает NRA, обвиняемому не удалось довести свое преступление до конца, поскольку пострадавшая пришла в сознание и вызвала медиков.