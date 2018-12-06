﻿ Большинство жителей в этом году не выезжали за пределы Латвии, Mixnews.lv

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За последние 12 месяцев 45% жителей Латвии выезжали за пределы страны, свидетельствует последний индекс путешествий, составленный турагентством Latvia Tours.

В том числе 28% респондентов выезжали за границу на отдых, 14% - по личным причинам, 8% - по работе.

В этом году за пределы Латвии выезжали на 2 процентных пункта больше жителей, чем в прошлом году. Ни разу за границу не выезжали 55% опрошенных.

Больше всего за границу выезжают респонденты в возрасте 35-44 лет (55%), чуть меньше - в возрасте 25-34 лет (53%) и 18-24 лет (52%), меньше всего - в возрасте 64-74 лет (26%). Среди респондентов в возрасте 55-63 лет за границу в течение года выезжали 37%.

За последний год за границу выезжали 66% респондентов с высокими и 26% - с низкими доходами.

В проводившемся в октябре этого года в сотрудничестве с центром социологических исследований SKDS опросе участвовали 1002 респондента в возрасте 18-74 лет.