﻿ Доктора-клоуны приглашают на открытие Pop-up магазина в т/ц Spice, Mixnews.lv

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В четверг, 6 декабря, в 16.00 в торговом центре Spice состоится открытие благотворительного Pop-up магазина организации "Др.Клоун".

В этом году поучаствовать в создании магазина приглашаются все творческие люди, взрослые и дети, любители и профессионалы, которые создают различные рукодельные вещи, дизайнерские предметы из дерева, глины, металла и т.п.

На открытии магазина будут присутствовать и друзья Докторов-клоунов, общественно известные люди и посланники благотворительного магазина – Катрина Пуриня, Раймонда Элбакян, руководительница т/ц Spice Ивета Лаце и другие.

Музыкальный подарок на открытие магазина устроит группа MESA.

Обустроить магазин в этом году Докторам-клоунам помогла известная в Латвии декоратор Feja – Байба Приндуле.

Во время мероприятия все желающие смогут:

увидеть необычное праздничное шествие с участием Докторов-клоунов, музыкантов, акробатов и жонглёров;

найти интересные рукотворные подарки и поддержать работу Докторов-клоунов с детьми в больницах;

встретиться с Докторами-клоунами и увидеть особую церемонию открытия узнать о буднях Докторов-клоунов в больницах, отношениях с детьми и родителями, которые запечатлены на фотографиях Мартиньша Отто, Елены Спасовой, Анны Паулы Кузнецовой и других.

Все пожертвования, полученные во время работы магазина, будут направлены на работу с маленькими пациентами в больницах по всей Латвии, помогут им вдохновиться, расслабиться, развеселиться – и поскорее выздороветь.

В магазине можно будет найти самые разные теплые, душевные и красивые подарки, которые создавали и жертвовали люди по всей Латвии.

За шесть лет работы с детьми в больницах Риги, Вентспилса, Лиепаи, Валмиеры, Цесиса, Резекне и Юрмалы Доктора-клоуны показали, что насколько бы неприятной была болезнь, в процессе выздоровления крайне важно найти место для улыбки, тепла и надежды.

В 7 городах Латвии сейчас работают 35 Докторов-клоунов, больше всего – 25 – в Детской клинической университетской больнице (ДКУБ) в Риге. В этом году Доктора-клоуны поддержали и порадовали около 10 000 маленьких пациентов и их близких, отработав 4314.5 часов и были рядом с маленькими пациентами на 389 процедурах.