﻿ Госполиция наградила Bezvests.lv за помощь в поиске пропавших людей, Mixnews.lv

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Добровольческая поисковая организация Bezvests.lv получила почетную награду от Главного управления Криминальной полиции - за значимый вклад в реализацию важных задач государственной полиции, а также за помощь в поиске пропавших людей.

Юбилейный Знак почета в честь 100-летия Госполиции Латвии вручен также основателю и бессменному руководителю Bezvests.lv Александру Фаминскому, который уже 9 лет возглавляет организацию.

"Благодарим руководство Главного управления Криминальной полиции Valsts policija Латвии за высокую оценку безвозмездного труда добровольцев!", - сказано в сообщении Bezvests.lv.

Как ранее в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom рассказал основатель и руководитель организации Bezvests.lv Александр Фаминский, в поисковую организацию Bezvests.lv все чаще обращаются люди с просьбой найти родственников и близких.

"Чем больше мы находим, тем больше к нам обращаются. Как говорится, слава бежит впереди. И некоторые люди даже звонят и спрашивают, а почему вы не можете в течение получаса приехать. Мы говорим, что мы добровольцы, не можем сразу бросить работу и приехать. Такое есть", - признает Александр.

По словам Александра, поисковики Bezvests работают на общественных началах, не получая за это ни копейки, поэтому и называются волонтерами.

"Не получаем за поиски денег. Мы даже тратим больше свои деньги. Ходят мифы, что Bezvests.lv получают зарплаты, но у нас нет ни одной должности, нет выплат на бензин. У нас есть некоторые пожертвования, около 10-15 тысяч в год, которые мы тратим на закупку техники. Вот мы недавно купили очень хороший мотор для лодки на поисках на воде", - рассказал поисковик.

Фото: Bezvests.lv