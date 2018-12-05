﻿ ТВ3: водитель автобуса высадил первоклассницу и оставил одну на обочине дороги, Mixnews.lv

ТВ3: водитель автобуса высадил первоклассницу и оставил одну на обочине дороги (6)
Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Сигулда-Рига отказался везти первоклассницу, которой надо было поспеть в столицу на репетицию по танцам. Шофер, пригрозив полицией, заставил ребенка выйти из автобуса и оставил одну в темноте на обочине дороги, пишет Skaties.lv.
Как сообщает программа Bez Tabu телеканала ТВ3, маленькую девочку на автобусную остановку довела 13-летняя сестра. Она действовала согласно инструкции мамы, которая многократно обговаривалась с девочками, а также многократно применялась на практике, когда никто из родителей первоклассницы не мог отвезти ее из Сигулды в Ригу.
Семейная инструкция предусматривала, что старшая из девочек должна была посадить в автобус свою сестру, сказать водителю, на какой остановке девочку будет ждать мама. А в это время мама следила по телефону за передвижением своей дочери.
Несмотря на то, что этот сценарий был успешно опробован в другие разы, шофер автобуса категорически отказался везти семилетнюю девочку. Как рассказывает мама сестричек, водитель свои действия обосновал тем, что "девочка слишком маленькая, чтобы ехать одной".
Когда, зайдя в автобус, старшая сестра сказала, что первоклассница уже ранее ездила в автобусе одна, то водитель пригрозил полицией и высадил детей на следующей остановке.
Напуганные дети оказались на обочине шоссе и, расплакавшись, стали звонить маме, которая ждала в Риге. В тот момент температура воздуха уже опустилась до -9 градусов.
"До дома надо было идти около 3 километров. Младшая девочка заморозила лицо и ручки, так как сильно плакала. Спасибо диспетчеру Марие, которая, после моего звонка, выехала за девочками на машине, чтобы отвезти их побыстрее домой в тепло", - рассказала мама троих детей Урзула.
Руководитель акционерного общества "Cata" Марис Зицманис ничего плохого в такой ситуации не видит и действия шофера назвал ответственными.
"Девочки не показали никаких документов, чтобы можно было видеть, достигли ли они соответствующего возраста. Шофер эти документы не спрашивал", - сказал Зицманис.
Между тем, как сообщает телеканал, согласно правилам Кабинета министров номер 599, детям школьного возраста в междугороднем автобусе можно ехать без сопровождения взрослых. У дочки Урзулы были все права ехать на автобусе, однако из-за действий водителя ей пришлось из автобуса выйти.
Зицманис не мог ответить, как в такой ситуации водитель должен будет действовать, если ситуация повторится.
Специалист по связям с общественностью Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере указала, что шофер действовал не правильно. Руководство дирекции проведет с представителями фирмы "Cata" переговоры, чтобы такие ситуации впредь не повторялись.
Между тем, сама первоклассница сейчас вынуждена сидеть дома, так как после вынужденной прогулки по морозу заболела.
Фото: skaties.lv/beztabu
Сценарий, инструкция...
Что, если в Риге что-то случится с встречающей?
Если так уж все отработано, то что мешает поговорить со взрослым в автобусе (кто часто ездит) передать с рук в руки, взглянув в документ.
В автобусе, скорее всего, к ней приставать никто не будет. Но вот на промежуточных остановках педофил может почувствовать наживу.
Ищи тогда безвести.lv
Эти душещипательные истории, вероятно, собирают много комментариев.
Одну историю писали о неудачной попытке сходить в служебный туалет магазина, обвиняя всех вокруг. Продавцы с книжками санитарными ходят, их уволят, если народ туда пойдет.