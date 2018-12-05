﻿ ТВ3: водитель автобуса высадил первоклассницу и оставил одну на обочине дороги, Mixnews.lv

Общество |

Водитель автобуса, следовавшего по маршруту Сигулда-Рига отказался везти первоклассницу, которой надо было поспеть в столицу на репетицию по танцам. Шофер, пригрозив полицией, заставил ребенка выйти из автобуса и оставил одну в темноте на обочине дороги, пишет Skaties.lv.

Как сообщает программа Bez Tabu телеканала ТВ3, маленькую девочку на автобусную остановку довела 13-летняя сестра. Она действовала согласно инструкции мамы, которая многократно обговаривалась с девочками, а также многократно применялась на практике, когда никто из родителей первоклассницы не мог отвезти ее из Сигулды в Ригу.

Семейная инструкция предусматривала, что старшая из девочек должна была посадить в автобус свою сестру, сказать водителю, на какой остановке девочку будет ждать мама. А в это время мама следила по телефону за передвижением своей дочери.

Несмотря на то, что этот сценарий был успешно опробован в другие разы, шофер автобуса категорически отказался везти семилетнюю девочку. Как рассказывает мама сестричек, водитель свои действия обосновал тем, что "девочка слишком маленькая, чтобы ехать одной".

Когда, зайдя в автобус, старшая сестра сказала, что первоклассница уже ранее ездила в автобусе одна, то водитель пригрозил полицией и высадил детей на следующей остановке.

Напуганные дети оказались на обочине шоссе и, расплакавшись, стали звонить маме, которая ждала в Риге. В тот момент температура воздуха уже опустилась до -9 градусов.

"До дома надо было идти около 3 километров. Младшая девочка заморозила лицо и ручки, так как сильно плакала. Спасибо диспетчеру Марие, которая, после моего звонка, выехала за девочками на машине, чтобы отвезти их побыстрее домой в тепло", - рассказала мама троих детей Урзула.

Руководитель акционерного общества "Cata" Марис Зицманис ничего плохого в такой ситуации не видит и действия шофера назвал ответственными.

"Девочки не показали никаких документов, чтобы можно было видеть, достигли ли они соответствующего возраста. Шофер эти документы не спрашивал", - сказал Зицманис.

Между тем, как сообщает телеканал, согласно правилам Кабинета министров номер 599, детям школьного возраста в междугороднем автобусе можно ехать без сопровождения взрослых. У дочки Урзулы были все права ехать на автобусе, однако из-за действий водителя ей пришлось из автобуса выйти.

Зицманис не мог ответить, как в такой ситуации водитель должен будет действовать, если ситуация повторится.

Специалист по связям с общественностью Автотранспортной дирекции Лилита Пелчере указала, что шофер действовал не правильно. Руководство дирекции проведет с представителями фирмы "Cata" переговоры, чтобы такие ситуации впредь не повторялись.

Между тем, сама первоклассница сейчас вынуждена сидеть дома, так как после вынужденной прогулки по морозу заболела.

Фото: skaties.lv/beztabu