﻿ "Это же кот!": пользователей соцсетей шокировали меховые варежки, Mixnews.lv

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"Варежки очень похожи на кошачью шкурку", "Это же спинка кота!", "Неужели можно продавать непонятно что?" - письма с таким содержанием получили журналисты передачи Bez Tabu на прошлой неделе, пишет Skaties.lv.

Как сообщает передача, внимание жителей привлек интернет-магазин Gloves - handmade, который занимается продажей меховых варежек. Некоторые из меховых изделий, которые запечатлены на фото, смутили пользователей Facebook - жители заявили, что рыжие варежки напоминают по расцветке кошачью шкуру.

"Когда люди хотят купить рукавицы, чтобы провести экспертизу и проверить, из шкуры какого животного они сделаны, магазин этих людей блокирует и просит, чтобы они стерли публикации", - написал один из пользователей Facebook.

"Написала продавцу! Они утверждают, что не знают, чья это шкура!", - заявила автор письма, которое пришло журналистам Bez Tabu.

Как сообщает Bez Tabu, с 31 декабря 2008 года на всей территории Евросоюза вступил в силу регламент, который запрещает импорт, экспорт и распространение меховых изделий из шкур кошек и собак. Пушными животными признаны только лисы, норки, шиншиллы и нутрии, а домашние животные под эту категорию категорически не подпадают. За нарушение этих норм грозит штраф.

Журналисты попытались связаться с производителями варежек, однако на странице интернет-магазина в Facebook не указаны ни адрес, ни телефонный номер. Единственный способ связаться с продавцом - написать письмо в Facebook. Журналисты сначала притворились покупателями, но им никто не ответил.

Однако после того как журналисты рассказали истинную причину заинтересованности в варежках, продавец все же рассказал, как изготавливаются рукавицы, сообщает Bez Tabu.

"Мы работаем только со шкурками re-used, то есть, используем шубы, которые хранились у некоторых дам в шкафах еще с советских времен или даже дольше. Изначально идея была в том, чтобы показать людям, как можно старую шубу превратить в новую красивую вещь. При этом убийство очередного животного не нужно. Высылаю вам фотографии рабочего процесса", - говорится в письме продавца.

Представители интернет-магазина также указали, что люди больше всего интересовались именно варежками из рыжего меха, поэтому ради интереса они были переданы на экспертизу.

Дизайнер Александр Павлов рассказал журналистам, что из некоторых котов все же изготавливают меховые изделия.

"Почему мы беспокоимся о том, что на варежки могли пустить кошку, а если лису или норку, то все в порядке? Есть дикие звери, из которых делают шубы, например камышовый кот. Конечно, его мех больше похож на заячий, но он такой же полосатый, как и мех домашней кошки", - заявил дизайнер.

В свою очередь представитель Продовольственно-ветеринарной службы Марита Риекстиня отметил, что к ним еще не разу не обращались в жалобами на продажу изделий с шкур домашних животных.

Фото: Skaties.lv