﻿ Дочка просит помощи на оплату операции, чтобы спасти жизнь отцу, Mixnews.lv

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Алеся с отцом в Израильской клинике

"Надеюсь на чудо, вдруг мы вместе сможем спасти жизнь моему папе", — пишет юрмалчанка Алеся Сахарова, старшая дочь 49-летнего Виталия Сахарова, которая уже год борется за жизнь отца.

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Это история о том, как в Латвии на человеке попросту поставили крест – потому что у нас нет аппаратуры и препаратов, которые могут спасти человеку жизнь, а любящая дочка отказалась верить в приговор и нашла за границей врачей, которые берутся за лечение.

У Виталия трое детей. Алеся – старшая, младшим – 12 и 14. Весной Виталию поставили диагноз - рак печени. Врачи в Латвии назначили ему лишь паллиативную терапию, которая не лечит заболевание. Алеся решила сделать все возможное, чтобы спасти своего папу.

После того, как историю Виталия рассказала программа «Зеленая лампа» на радио Baltkom, при поддержке неравнодушных людей он отправился на консультацию в клинику Израиля, где ему уточнили диагноз и назначили лекарство.

В клинику Израиля Виталий поехал в очень тяжелом состоянии. Назначенный в Израиле медикамент Nexavar уже показал хорошие результаты — самочувствие Виталия значительно улучшилось. В Латвии этот медикамент частично оплачивается государством, поэтому Виталий повторно обратился к местным врачам, которые решением консилиума утвердили, что Виталий должен применять это лекарство.

Так как у Виталия в сердце образовался тромб, ему еще необходим медикамент Clexan, который не оплачивается государством, и в компенсации его отказано. Он стоит 775 евро ежемесячно.

После шести месяцев лечения есть значительное улучшение – размер опухоли значительно уменьшился, самочувствие Виталия улучшилось.

Cейчас семья просит повторной помощи людей, чтобы провести операцию по удалению опухоли.

Врачи клиники Израиля назначили Виталию стереотаксическую радиохирургическую операцию, которую надо сделать по возможности скорее.

Операция и пребывание 5 недель в клинике стоят 54 818 евро, дополнительно 1709.08 евро необходимы для приобретения 2 пачек лекарства Nexavar, и расходы на дорогу 673.93 евро. Осталось 2440.99 евро с предыдущих пожертвований и не использованных средств, по этому общая необходимая сумма 54 760.02 евро. У семьи нет таких средств, по этому они просят помощи неравнодушных людей!

ИСТОРИЯ ВИТАЛИЯ и его мытарств по корридорам латвийской медицины по ссылке ЗДЕСЬ

В фонде Ziedot.lv открыт cчет для повторной помощи Виталию.

СЧЁТ ПОМОЩИ для оплаты операции ЗДЕСЬ

Помочь также можно перечислением через банк

Fonds Ziedot.lv

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Vitālijam Saharovam