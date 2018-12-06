﻿ "Не торчу в Монако с мохито в руках": Ушаков из-за лжи обратился в полицию, Mixnews.lv

Общество |

Мэр Нил Ушаков действительно обратился в полицию, чтобы привлечь к ответственности за клевету депутата Рижской думы от фракции "Единства" Вилниса Кирсиса, который назвал Ушакова и его заместителя Андриса Америкса "лицом коррупции".

Кирсис пояснил, что дело возбуждено по поводу прошедшего 31 октября заседания и касается его отдельных высказываний о ситуации с подключением отопления.

По мнению Кирсиса, предприятие Siltumserviss Rīga, которое отвечает за отопление в столице, добилось договора с Rīgas namu pārvaldnieks "очень своеобразным, чтобы не сказать подозрительным способом".

Депутат отметил, что от своих слов отказываться не собирается и по-прежнему считает, что "Рижская дума полна коррупции" и винит в этом Америкса и Ушакова.

В свою очередь, мэр столицы заявил, что обвинения Кирсиса являются абсолютной ложью.

"Есть вещи, которые можно и нельзя говорить публично. Должны быть какие-то границы. Нельзя врать и говорить, что я наслаждаюсь жизнью в Манако, попивая мохито. За свою жизнь я там было только дважды. В свободной стране можно использовать метафоры или другие художественные средства выражения. Однако в своих выражениях депутат не использовал слов "возможно" или "на мой взгляд", которые бы свидетельствовали, что это исключительно его мнение. Следовательно, он публично лжет", - сказал Ушаков.

Фото: flickr.com/photos/Rīgas Dome