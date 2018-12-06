﻿ Водитель пытался бежать от полиции на скорости 200 км/ч, Mixnews.lv

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На минувших выходных сотрудники Региональной муниципальной полиции в Вангажи участвовали в погоне за автомобилем Volkswagen, за рулем которого находился пьяный водитель - само транспортное средство уже попадало в поле зрения стражей порядка и неоднократно находилось на платной стоянке полиции. Об этом сообщает передача Degpunktā.

По словам журналистов, полицейские пытались добиться внимания водителя с помощью сирен и световых сигналов, однако шофер увеличил скорость и начал бегство.

В первые минуты погони на пути автоводителя появились две косули, одну из которых Volkswagen сбил прямо на ходу. Сообщается, что в ходе погони нарушитель доехал по обледеневшей дороге до шоссе Рига-Сигулда и, нажав на газ, поехал в направлении столицы. Полицейским пришлось вызвать подмогу, указывают журналисты.

Во время погони оперативное транспортное средство ехало со скоростью 170 км/ч, по этой причине можно предположить, что нарушитель ехал со скоростью около 200 км/ч. Передача сообщает, что полицейские ехали за Volkswagen до рижской границы, около района Берги к погоне присоединился еще один экипаж полиции. На въезде в район Югла нарушитель все же решил сдаться и прекратить бегство.

В результате выяснилось, что водитель автомобиля не раз попадал в поле зрения полиции.