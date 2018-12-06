﻿ Журналист Mix Media Group - "Надежда журналистики", Mixnews.lv

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Журналист Mix Media Group, ведущая программ на радио Baltkom и редактор портала Mixnews Алена Борисова в четверг, 6 декабря, удостоилась приза Союза журналистов Латвии – "Надежда журналистики".

Награда ежегодно вручается лучшим молодым журналистам в различных средствах массовой информации.

"Алена - энергичный журналист, стремительно набирающий опыт, со своим уже узнаваемым стилем и отлично развитым чутьем. Уверена, что она может стать одним из лучших журналистов Латвии при ее напористости, умении видеть, находить необходимую информацию и использовать ее для пользы дела. Она очень хотела работать с нами, и теперь мы рады, что она - одна из нас", - говорит руководитель службы информации радио Baltkom Наталья Михайлова.

Отметим, что это уже пятая "Надежда журналистики", которую получают представители Mix Media Group.

Также премию получили получили молодые журналисты, представляющие издательство Diena, Neatkarīga Rīta Avīze, телеканал LTV, радиостанция LR-4, а также информационное агенство LETA.

Добавим, что конкурс был основан в 1993 году, в состав жюри входят мэтры журналистики и преподаватели Латвийского университета.