﻿ Синоптики предупреждают о дождливых выходных, Mixnews.lv

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В ближайшие дни в Латвии тоже ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а на следующей неделе немного похолодает, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В субботу возможны затяжные дожди, в восточных районах - также снегопад и гололедица. В последующие дни количество осадков уменьшится, больше их будет в Курземе. Сохранится в основном облачная погода.

Температура воздуха в субботу повысится до 0..+2 градусов на востоке страны и до +5..+8 градусов в Курземе. Такая же температура сохранится в воскресенье, ожидается порывистый южный ветер.

На следующей неделе немного похолодает, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов. Во второй половине недели может наступить устойчивый, хотя и небольшой, мороз. Большую часть территории Латвии снова покроет снег, дороги обледенеют.