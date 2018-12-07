﻿ Синоптики предупреждают о дождливых выходных, Mixnews.lv

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Синоптики предупреждают о дождливых выходных (2)

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Общество | 7 декабря 2018 года, 09:50

В ближайшие дни в Латвии тоже ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя, а на следующей неделе немного похолодает, прогнозируют Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии и Global Forecast System.

В субботу возможны затяжные дожди, в восточных районах - также снегопад и гололедица. В последующие дни количество осадков уменьшится, больше их будет в Курземе. Сохранится в основном облачная погода.

Температура воздуха в субботу повысится до 0..+2 градусов на востоке страны и до +5..+8 градусов в Курземе. Такая же температура сохранится в воскресенье, ожидается порывистый южный ветер.

На следующей неделе немного похолодает, температура воздуха будет колебаться около нуля градусов. Во второй половине недели может наступить устойчивый, хотя и небольшой, мороз. Большую часть территории Латвии снова покроет снег, дороги обледенеют.

Комментарии 2
СОВЕТНИК БОГА2 часа назад
Летом этого года Эстония стала первой европейской страной, которая ввела бесплатный проезд на общественном транспорте почти на всей территории страны. С июля в 11 из 15 регионов пассажиры могут бесплатно пользоваться автобусами.
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СОВЕТНИК БОГА2 часа назад
Блясь..!
ДУШАТ ЖИТЕЛЕЙ г. РИГИ..!

В ТАЛЛИНЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ СТАЛ БЕСПЛАТНЫМ
еще в 2013 году — но только для жителей города.

А с жителей г. РИГИ дерут
за проезд 2 Евро..!!!
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