﻿ Вход через кладбище: у дверей Сейма найдены скелеты средневековых бедняков, Mixnews.lv

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Возле церкви св.Екаба в Старой Риге обнаружено средневековое кладбище, а перед дверьми Сейма находилась его часть для бедняков. Это удалось выяснить в ходе археологических раскопок, которые проходили в конце лета и начале осени, пишет газета Latvijas avīze.

Кроме того, под брусчаткой улиц Екаба и Клостера еще могут находиться останки средневековых жителей.

По словам ведущего археолога раскопок Артура Томсонса, раньше в этой части Старой Риги исследований не проводилось. Однако в ходе рытья траншей для прокладки коммуникаций рабочие наткнулись на человеческие кости, и было решено привлечь специалистов. В непосредственной близости от Сейма ученые нашли порядка 300 мест захоронений.

"Предполагается, что на кладбище общины церкви Екаба в основном покоятся латыши", — отмечает LA.

Томсонс рассказал, что часть кладбища, которая уходила на север, к нынешнему Сейма, предназначалась для бедняков. Что касается самого здания, то, согласно выводам ученого, на его месте в 19-м веке находился Дом Видземского рыцарства, который был построен прямо на месте еще одного кладбища. Более того, там есть и более древние захоронения.

В целом в окрестностях здания Сейма на глубине до 3 метров найдено 10-11 слоев захоронений, начиная с 15-го века. Глубже исследователи не рыли, но пришли к выводу, что под этими слоями есть еще слой, относящийся как минимум к 13-14 векам.

Фото из Flickr/Martin Beek