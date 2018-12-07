﻿ Вход через кладбище: у дверей Сейма найдены скелеты средневековых бедняков, Mixnews.lv

Вход через кладбище: у дверей Сейма найдены скелеты средневековых бедняков (19)
Возле церкви св.Екаба в Старой Риге обнаружено средневековое кладбище, а перед дверьми Сейма находилась его часть для бедняков. Это удалось выяснить в ходе археологических раскопок, которые проходили в конце лета и начале осени, пишет газета Latvijas avīze.
Кроме того, под брусчаткой улиц Екаба и Клостера еще могут находиться останки средневековых жителей.
По словам ведущего археолога раскопок Артура Томсонса, раньше в этой части Старой Риги исследований не проводилось. Однако в ходе рытья траншей для прокладки коммуникаций рабочие наткнулись на человеческие кости, и было решено привлечь специалистов. В непосредственной близости от Сейма ученые нашли порядка 300 мест захоронений.
"Предполагается, что на кладбище общины церкви Екаба в основном покоятся латыши", — отмечает LA.
Томсонс рассказал, что часть кладбища, которая уходила на север, к нынешнему Сейма, предназначалась для бедняков. Что касается самого здания, то, согласно выводам ученого, на его месте в 19-м веке находился Дом Видземского рыцарства, который был построен прямо на месте еще одного кладбища. Более того, там есть и более древние захоронения.
В целом в окрестностях здания Сейма на глубине до 3 метров найдено 10-11 слоев захоронений, начиная с 15-го века. Глубже исследователи не рыли, но пришли к выводу, что под этими слоями есть еще слой, относящийся как минимум к 13-14 векам.
Фото из Flickr/Martin Beek