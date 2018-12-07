﻿ Вход через кладбище: у дверей Сейма найдены скелеты средневековых бедняков, Mixnews.lv

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Вход через кладбище: у дверей Сейма найдены скелеты средневековых бедняков (19)

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Общество | 7 декабря 2018 года, 10:36

Возле церкви св.Екаба в Старой Риге обнаружено средневековое кладбище, а перед дверьми Сейма находилась его часть для бедняков. Это удалось выяснить в ходе археологических раскопок, которые проходили в конце лета и начале осени, пишет газета Latvijas avīze.

Кроме того, под брусчаткой улиц Екаба и Клостера еще могут находиться останки средневековых жителей.

По словам ведущего археолога раскопок Артура Томсонса, раньше в этой части Старой Риги исследований не проводилось. Однако в ходе рытья траншей для прокладки коммуникаций рабочие наткнулись на человеческие кости, и было решено привлечь специалистов. В непосредственной близости от Сейма ученые нашли порядка 300 мест захоронений.

"Предполагается, что на кладбище общины церкви Екаба в основном покоятся латыши", — отмечает LA.

Томсонс рассказал, что часть кладбища, которая уходила на север, к нынешнему Сейма, предназначалась для бедняков. Что касается самого здания, то, согласно выводам ученого, на его месте в 19-м веке находился Дом Видземского рыцарства, который был построен прямо на месте еще одного кладбища. Более того, там есть и более древние захоронения.

В целом в окрестностях здания Сейма на глубине до 3 метров найдено 10-11 слоев захоронений, начиная с 15-го века. Глубже исследователи не рыли, но пришли к выводу, что под этими слоями есть еще слой, относящийся как минимум к 13-14 векам.

Фото из Flickr/Martin Beek

Комментарии 19
Послание из прошлого2 часа назад
Вот и все сходиться. Наконец то почту латышня получила от средневековых жителей! Управление государством на погосте. Поэтому этому племени вечно снятся дурные сны и вечно мерещатся призраки усопших оккупантов. Язычники, ничего нового праздники и танцы на костях, это у них обычное дело.
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Гражданин латвии2 часа назад
Какие латыши в 15 веке? Екатерина Вторая позволила ночевать в Риге племенам,которые потом объединились в латышей.
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re2 часа назад
Они пришли к сейму просить прибавить пенсию:)))
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