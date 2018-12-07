﻿ Больницы не хотят делать операции без прививок от гриппа (+ОПРОС), Mixnews.lv

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В связи с приближением эпидемии гриппа и связанными с этим рисками для проведения плановых операций, Цесисская клиника с 17 декабря будет проводить плановые операции пациентам, которые сделали прививку от гриппа, сообщает больницы на своем сайте.

Как пишет газета Latvijas avīze, таких рекомендаций придерживаются в больнице имени Страдиня и в Видземской больнице.

Врач-инфектого Цесисской больницы Арета Витола отметила, что правило введено для снижение риска послеоперационных осложнений. После хирургического вмешательства организм ослаблен, а подхватить в больнице вирус очень легко.

На сайте больницы Страдиня просят сделать прививку минимум за 10 дней до плановой операции. При этом подчеркивается, что это настоятельная рекомендация, а заставить прививаться никого они не могут.

Рекомендация отправлена всем семейным врачам Латвии — их просят проследить, чтобы все пациенты, которые отправляются на лечение в эту больницу, были привиты.

В Видземской больнице, Восточной больнице и в больнице травматологии и ортопедии предложение вакцинироваться пока что носит рекомендательный характер.

"Мы никого не можем заставить. Но пациентов с хроническими болезнями — с онкологией, диабетом, болезнями сердца — мы еще до сезона предупреждаем о рисках, которых они себя подвергают в случае гриппа", — рассказала пресс-секретарь Восточной больницы Ингуна Потетинова.

Как отмечают врачи, в группе риска — пенсионеры старше 65, пациенты с хроническими заболеваниями, люди после операции и те, кто работает в закрытом коллективе, например, в образовательном учреждении. А те, кто лечится в больнице, могут легко подхватить инфекцию и осложнить этим течение основной болезни. 15-30% людей, умерших от гриппа, заразились им именно в больнице, в том числе после операции.

В национальной службе здоровья рассказали, что нормативов, которые бы запрещали во время эпидемии гриппа делать плановые операции непривитым пациентам, нет. Это внутреннее решение больниц.

Фото из Flickr/teebonz2k2