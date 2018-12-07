﻿ Разработан первый умный секс-робот для женщин, Mixnews.lv

Разработан первый умный секс-робот для женщин (3)

фото

Общество | 7 декабря 2018 года, 17:52

Компания Realbotix подготовила к производству первых секс-роботов с мужской наружностью. Об этом сообщает издание Metro.

Флагманская модель носит имя Генри. Разработчики утверждают, что робот способен поддерживать разговор и шутить. Покупатели смогут настраивать его внешние данные, в том числе длину силиконового пениса, которая достигает 28 сантиметров. Кроме Генри, есть еще три модели: Майкл, Мик и Нейт.

фото

«Мы получали куда больше запросов, чем можно подумать, от женщин, которые хотят не партнера для секса, а компаньона — кого-то, с кем можно поговорить», — утверждает основатель Realbotix Мэтт Макмаллен, более известный в качестве создателя реалистичных секс-кукол RealDoll.

По его словам, Генри может слушать и запоминать все, что ему говорят, однако не стоит рассчитывать, что он станет выносить мусор и чинить раковину. Стоимость секс-робота, по информации The Sun, составит 10 тысяч долларов (670 тысяч рублей).

Источник: LENTA.RU

Фото: facebook.com/realbotix, pixabay.com_

Комментарии 3
Все проблемы решены!47 минут назад
поскольку пребывание человека на Земле примитизируется по максимуму_ все сводится к сексу ,как к процессу без эмоций .а теперь еще и без последствий вообще.Теперь можно вообще не обременять себя поисками спутника жизни - заказал себе куклу и давай....К томуже кормить не надо ,одевать не надо,не ругается,не пьет,не бьет ,*дело*свое знает на пять и не устает и не капризничает!Еще один шаг человечества по дороге в пропасть небытия.
1
Ответить
Саня4 минуты назад
Красивый мальчонка! А он насмерть меня не? Все-таки робот.
Ответить
А вопрос 4 минуты назад
Больше не о чем писать или инструкцию как дрочить .......дожили нет слов
Ответить