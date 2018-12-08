﻿ Жители Латвии все чаще предпочитают брать елки напрокат (+ОПРОС), Mixnews.lv

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С приближение зимних праздников перед жителями Латвии встает вопрос о елке — кто-то идет за дерево в лес, кто-то покупает, но все популярнее становится услуга по аренде новогодней елки, пишет Skaties.lv.

Суть предложения в том, что вы берете себе елочку в горшочке на время праздников. Вы можете приехать и выбрать сами, а можете заказать через интернет, после чего вам доставят ее домой. После праздников елку нужно вернуть обратно или ее заберут у вас из дома бесплатно.

Ну а далее о елочке позаботятся, а в следующем году она сможет порадовать другую семью.

Фото из Flickr/Aida Shahbazyan