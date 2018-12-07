﻿ Нарколог: латвийцы "слегка перегибают" с алкоголем, Mixnews.lv

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Употребление алкоголя в Латвии за последние годы заметно увеличилось, и в прошлом году составило 12,7 литра абсолютного алкоголя на душу населения, достигшего 15 лет. Об этом свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC). Выпивка нередко считается нормой, и многие даже не представляют себе праздник без алкоголя, пишет delfi.lv.

Нарколог Илзе Максима отмечает, что в Латвии употребление алкоголя можно считать неотъемлемой частью жизни людей, и этому способствуют столетние традиции и реклама торговцев. Несмотря на то, что вред спиртных напитков неоспорим, нельзя игнорировать и веками формировавшееся мнение о том, что употреблять алкоголь приемлемо.

"Бытующие в обществе стереотипы об употреблении алкоголя как норме и своего рода ассоциации с престижной жизнью, а также следование созданному торговцами алкоголем рекламному образу, часто не позволяют человеку оценить все риски", — рассказывает специалист. Есть люди, которым пара-тройка бокалов вина на каком-то мероприятии не причинит особого вреда, потому что их организм может с этим справиться. Но очень многие не оценивают свои риски или даже о них не знают. В таких случаях согласие "немного выпить за компанию" может привести к серьезным последствиям.

"Люди, не оценивая всех рисков, могут начать выпивать просто за компанию, а потом алкоголь становится уже частью их повседневной жизни, со всеми последствиями", — отмечает нарколог. Люди также могут использовать алкоголь, чтобы скорее уснуть, повлиять на аппетит или улучшить настроение, и такое поведение уже очень опасно, подчеркивает Максима.

Специалист считает, что спиртные напитки должны быть менее доступными. "Пока алкоголь продают рядом с мылом и зубной пастой, на глазах у детей, его употребление воспринимается как норма", — отмечает нарколог. По ее мнению, алкоголь следует продавать только в специализированных магазинах.

Но полностью запретить употребление или приобретение алкоголя Илзе Максима не предлагает. Ведь история показывает, что это не очень хорошая идея, которая не приносит результата. Вместо этого следует затруднять людям путь к алкоголю, не размещая бутылки на самых видных местах. Это также помогло бы привить людям понимание того, что алкоголь — не главное, с чем ассоциируется праздник.

Фото из Flickr/Alexis Jenkins