﻿ В рижской школе запретили популярную игрушку "кендам", Mixnews.lv

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Программы Bez tabu получила письмо из Рижской начальной школы Валдиса Залиша, в котором ученик жалуется на запрет популярной среди детей игрушки "кендам", пишет la.lv.

Это традиционная японская игрушка, но набирает популярность во всем мире. И хотя в интернете есть четкие инструкции по ее использованию, дети все равно умудряются травмироваться большим деревянным шаром, сообщает программа.

Отмечает, что особо этой игрушкой увлекаются дети 9-12 лет.

Как передаче рассказала заместитель директора школы Агрита Паулиня, это не самая подходящее развлечение для школьного помещения, где находится много детей.

"У нас было несколько случаев, когда дети получали травмы от этой игрушки. Хорошо, что ничего серьезного", - рассказала она.

При этом в Детской клинической больнице отметили, что травмированных "кендамой" пациентов к ним пока не поступало.

"Травмы могут быть, но мы не видим ничего опасного, если ее использовать в осознанном возрасте и по инструкции", - сказали в больнице.

Фото из Flickr/David Cheong