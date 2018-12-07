﻿ Илларион Гирс признан невиновным в разжигании национальной розни, Mixnews.lv

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Курземский районный суд в пятницу признал бывшего лидера существовашей ранее организации "Русская заря" Иллариона Гирса невиновным в инкриминируемом ему разжигании межнациональной розни, сообщила помощник председателя суда Велга Лука.

Гирс признан невиновным по предъявленному ему обвинению по второй части 78-й статьи Уголовного закона и оправдан.

Как сообщалось, уголовное дело в отношении Гирса было возбуждено об опубликованной в 2014 году на сайте "http://illarion.lv" статье.

Гирс обвинялся по второй части 78-й статьи Уголовного закона о деятельности, направленной на разжигание национальной, этнической или религиозной розни, за что предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, краткосрочного ареста, принудительных работы или денежного штрафа.

Гирс получил статус беженца в России.

Прося политического убежища в России, он подчеркнул, что в Латвии его преследуют из-за политической деятельности.

"В Латвии, гражданином которой я являюсь, меня преследуют за политические убеждения и деятельность. Латвия - моя малая родина, Россия - большая, и в данном случае Россия - намного более естественный выбор", - сказал Гирс. Он считает, что Латвия ведет против него три уголовных процесса по политическим мотивам.

Весной 2016 года Гирс покинул Латвию и поселился в России.

В отчете Полиции безопасности за 2013 год Гирс упоминался среди самых активных представителей российской политики соотечественников в Латвии.