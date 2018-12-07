﻿ СГД показала "тайники" контрабандистов, Mixnews.lv

СГД показала "тайники" контрабандистов
Служба госдоходов продемонстрировала способы перевозки правонарушителями контрабандных товаров.
"В таких тайниках как груз пшеницы, угля, в конструкциях вагонов должностные лица таможни на границе с Белоруссией обнаружили 266 тысяч контрабандных сигарет. И все это за последний месяц", - сказано в сообщении, снабдив информацию соответствующими фотографиями.
Tādās slēptuvēs kā kviešu krava, akmeņogļu krava, vagonu konstrukcijas muitas amatpersonas uz Balkrievijas robežas atklājušas kopumā 266 tūkstošus kontrabandas cigarešu. Tas viss pēdējā mēneša laikā. https://t.co/Jxwcm3G4r3 pic.twitter.com/8aGiDK3cgL— VID (@vid_gov) 7 декабря 2018 г.
Пользователь соцсети Алексей Мйяликс тутже предложил СГД создать передачу, наподобие британской "Border Patrol", в ходе которой рассказывать о том, какие только способы не придумывают контрабандисты, чтобы перевезти товар через границу.