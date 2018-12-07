﻿ СГД показала "тайники" контрабандистов, Mixnews.lv

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СГД показала "тайники" контрабандистов

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Общество | 7 декабря 2018 года, 18:45

Служба госдоходов продемонстрировала способы перевозки правонарушителями контрабандных товаров.

"В таких тайниках как груз пшеницы, угля, в конструкциях вагонов должностные лица таможни на границе с Белоруссией обнаружили 266 тысяч контрабандных сигарет. И все это за последний месяц", - сказано в сообщении, снабдив информацию соответствующими фотографиями.

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Пользователь соцсети Алексей Мйяликс тутже предложил СГД создать передачу, наподобие британской "Border Patrol", в ходе которой рассказывать о том, какие только способы не придумывают контрабандисты, чтобы перевезти товар через границу.

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