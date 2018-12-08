﻿ Сегодня в Латвии будет проливной дождь и снег, Mixnews.lv

Сегодня в Латвии будет проливной дождь и снег (1)
Общество | 8 декабря 2018 года, 09:24
В субботу Латвию пересечет крупнейшая на этой неделе зона осадков, прогнозируют синоптики.
Утром и днем зона осадков дойдет до центральной части Латвии. В восточных районах ожидаются снег и ледяной дождь.
В Курземе осадки прекратятся в субботу во второй половине дня, в центральных районах - вечером. Осадки и туман ухудшат видимость.
Ветер будет дуть с юга, юго-востока, днем в Курземе - с юго-запада. Скорость ветра в порывах составит 12 м/с, на побережье до 16 м/с.
Температура воздуха составит от 0..+2 градусов на востоке до +5..+8 в Курземе.
В Риге в субботу ожидаются небольшие осадки и туман, днем умеренный дождь. Потеплеет до +4 градусов.
Как вчера вечерком дождик ледяной влил. Чуть позже комунальщики сыпанули солью прямо в лобовое.Дорога вечерком вообще смешная была.
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