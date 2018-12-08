﻿ Сегодня в Латвии будет проливной дождь и снег, Mixnews.lv

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В субботу Латвию пересечет крупнейшая на этой неделе зона осадков, прогнозируют синоптики.

Утром и днем зона осадков дойдет до центральной части Латвии. В восточных районах ожидаются снег и ледяной дождь.

В Курземе осадки прекратятся в субботу во второй половине дня, в центральных районах - вечером. Осадки и туман ухудшат видимость.

Ветер будет дуть с юга, юго-востока, днем в Курземе - с юго-запада. Скорость ветра в порывах составит 12 м/с, на побережье до 16 м/с.

Температура воздуха составит от 0..+2 градусов на востоке до +5..+8 в Курземе.

В Риге в субботу ожидаются небольшие осадки и туман, днем умеренный дождь. Потеплеет до +4 градусов.