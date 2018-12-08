﻿ Все больше жителей Латвии считают себя вегетарианцами, Mixnews.lv

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Все больше жителей Латвии считают себя вегетарианцами (9)

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Общество | 8 декабря 2018 года, 17:58

Вегетарианцами считают себя 5% жителей Латвии, свидетельствует опрос, проведенный агентством по исследованию общественного мнения SKDS.

В сентябре респондентов попросили выразить свое отношение к утверждению "Я -вегетарианец". 93% с утверждением не согласились, 5% согласились, 2% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.

Результат в этом году на два процентных пункта выше прошлогоднего - в прошлом году вегетарианцами считали себя 3% опрошенных. Больше всего вегетарианцев было выявлено в Латвии в 2000 году - каждый десятый житель.

Фото из Flickr/fenwench

Комментарии 9
Больше всего вегетарианцев было выявлено в Латвии в 2000 году - кажд2 часа назад
И куда они делись? Сдохли или деньги на мясо появились?
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yes2 часа назад
так по неволе стали вегетарианцами, денег на мясо нет
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Сначала научи1 час назад
Свою башку с мозгом дружить,если они найдут друг друга конечно.
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