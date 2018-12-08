﻿ Все больше жителей Латвии считают себя вегетарианцами, Mixnews.lv

Общество |

Вегетарианцами считают себя 5% жителей Латвии, свидетельствует опрос, проведенный агентством по исследованию общественного мнения SKDS.

В сентябре респондентов попросили выразить свое отношение к утверждению "Я -вегетарианец". 93% с утверждением не согласились, 5% согласились, 2% не смогли дать конкретного ответа на вопрос.

Результат в этом году на два процентных пункта выше прошлогоднего - в прошлом году вегетарианцами считали себя 3% опрошенных. Больше всего вегетарианцев было выявлено в Латвии в 2000 году - каждый десятый житель.

Фото из Flickr/fenwench