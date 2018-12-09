﻿ На Бастионной горке за 213 000 евро обновили пешеходные дорожки, Mixnews.lv

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Департамент жилья и среды Рижской думы вложил 213 000 евро в обновление покрытия пешеходных дорожек на Бастионной горке, сообщила представитель департамента Эдите Пуке.

Минувшей осенью были обновлены дорожки протяженностью 2374 кв. м - обновлено их покрытие, заменены бордюры, проведены другие необходимые ремонтные работы.

Во время ремонтных работ на Бастионной горке была спилена опасно нависшая над городским каналом осина.

Со времени создания парка в середине 19-го столетия он несколько раз существенно реконструировался. Впервые пешеходные дорожки на Бастионной горке были перестроены в 1887 году, затем - в 1920 году, а в 1930 году был проложен ряд дополнительных дорожек и изменено их расположение.

Последняя реконструкция берегов городского канала была осуществлена в 2000-2002 гг.

Фото: flickr.com/ilokse