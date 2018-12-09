﻿ На Бастионной горке за 213 000 евро обновили пешеходные дорожки, Mixnews.lv

На Бастионной горке за 213 000 евро обновили пешеходные дорожки (37)

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Общество | 9 декабря 2018 года, 10:30

Департамент жилья и среды Рижской думы вложил 213 000 евро в обновление покрытия пешеходных дорожек на Бастионной горке, сообщила представитель департамента Эдите Пуке.

Минувшей осенью были обновлены дорожки протяженностью 2374 кв. м - обновлено их покрытие, заменены бордюры, проведены другие необходимые ремонтные работы.

Во время ремонтных работ на Бастионной горке была спилена опасно нависшая над городским каналом осина.

Со времени создания парка в середине 19-го столетия он несколько раз существенно реконструировался. Впервые пешеходные дорожки на Бастионной горке были перестроены в 1887 году, затем - в 1920 году, а в 1930 году был проложен ряд дополнительных дорожек и изменено их расположение.

Последняя реконструкция берегов городского канала была осуществлена в 2000-2002 гг.

Фото: flickr.com/ilokse

Комментарии 37
$2 часа назад
Vory pidorutye!
Eto 90eur/m2
Che, oni iz zoloto eti dorozhki sdelalji?
Na giljaku!
3
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Какой дурачок2 часа назад
этот согласос
4
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бастионная горка2 часа назад
одно из любимых мест отдыха горожан и туристов.То ,что на стала еще удобнее,несомненный ее плюс (мое личное мнение), а то,сколько было *потырено*,подробно расскажет Алекс-адельвино-патриотс-группа.
14
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