﻿ На Бастионной горке за 213 000 евро обновили пешеходные дорожки, Mixnews.lv

На Бастионной горке за 213 000 евро обновили пешеходные дорожки (37)
Департамент жилья и среды Рижской думы вложил 213 000 евро в обновление покрытия пешеходных дорожек на Бастионной горке, сообщила представитель департамента Эдите Пуке.
Минувшей осенью были обновлены дорожки протяженностью 2374 кв. м - обновлено их покрытие, заменены бордюры, проведены другие необходимые ремонтные работы.
Во время ремонтных работ на Бастионной горке была спилена опасно нависшая над городским каналом осина.
Со времени создания парка в середине 19-го столетия он несколько раз существенно реконструировался. Впервые пешеходные дорожки на Бастионной горке были перестроены в 1887 году, затем - в 1920 году, а в 1930 году был проложен ряд дополнительных дорожек и изменено их расположение.
Последняя реконструкция берегов городского канала была осуществлена в 2000-2002 гг.
Фото: flickr.com/ilokse
Eto 90eur/m2
Che, oni iz zoloto eti dorozhki sdelalji?
Na giljaku!